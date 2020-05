コトブキヤが展開するプラモデル「HMM ZOIDS」シリーズより、「RHI-3 コマンドウルフ リパッケージ版」が発売中

「RHI-3 コマンドウルフ リパッケージ版」4,800円(税抜)

「コマンドウルフ」はLC装備&AC装備同梱で再登場となる。通常版との違いとして、2種類の強化バリエーションを同時に楽しめることができる。強化武装は、本体に合わせたホワイトカラー仕様で統一。また、牙のゴールドが塗装済みとなり組み立てるだけでイメージに近い仕上がりに。パッケージは「ZOIDS(ゾイド)」シリーズのイラストを数多く担当しているマーシーラビット氏の新規描きおろしとなっている。

「RHI-3 コマンドウルフ」は、アニメ「ZOIDS」シリーズ全作品に登場しており、おもに主人公のライガー系ゾイドと共に活躍していた。実際のキットには、「50mm対ゾイド2連ビーム砲」、「キャノピーパーツ2種(クリアーオレンジ、スモークブラウン)」、LC装備として「ロングレンジライフル、AC装備として「AZ250mmロングレンジキャノン」、「アシスタントブースター」などが付属する。

(C)TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd.and used under license.