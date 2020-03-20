沙村広明原作によるTVアニメ「波よ聞いてくれ」第2弾PVの「ミナレコメンタリー版」が公開された。「ミナレコメンタリー版」では先日公開されたアニメの第2弾PVに、杉山里穂演じる鼓田ミナレが好き勝手にコメントを入れていく。

また「波よ聞いてくれ」と音声配信サービス・Radiotalkのコラボキャンペーンとして、「ひどい失恋」をテーマにしたトークを募集。最優秀賞受賞者は、AIR-G’での「波よ聞いてくれ」のラジオ収録にゲストとして出演することができる。4月3日にはミナレが光雄との恋愛について語るシーンを再現した音源を、模範例としてRadiotalkで公開する予定だ。

このほか本作がdアニメストアをはじめとした各種サイトで配信されることも明らかに。さらにtacicaが歌うオープニングテーマ「aranami」の通常盤、期間生産限定盤のジャケットも公開された。期間生産限定盤のジャケットには録音ブースで奮闘するミナレの姿が描かれており、付属のDVDにはアニメのノンクレジットオープニングムービーが収められる。

TVアニメ「波よ聞いてくれ」

放送情報

MBS：2020年4月3日（金）より毎週金曜日26:25～

TBS：2020年4月3日（金）より毎週金曜日深夜26:25～

BS-TBS：2020年4月3日（金）より毎週金曜日深夜27:00～

HBC：2020年4月5日（日）より毎週日曜日深夜25:25～

配信情報

dアニメストア：2020年4月3日（金）より毎週金曜日26:55～

U-NEXT：2020年4月3日（金）より毎週金曜日26:55～

アニメ放題：2020年4月3日（金）より毎週金曜日26:55～

Amazonプライム・ビデオ：2020年4月6日（月）より毎週月曜日26:55～

Netflix：2020年4月6日（月）より毎週月曜日26:55～

ニコニコチャンネル：2020年4月6日（月）より毎週月曜日26:55～

FOD：2020年4月6日（月）より毎週月曜日26:55～

ひかりTV：2020年4月6日（月）より毎週月曜日26:55～

dTV：2020年4月6日（月）より毎週月曜日26:55～

クランクインビデオ：2020年4月6日（月）より毎週月曜日26:55～

DMM.com：2020年4月6日（月）より毎週月曜日26:55～

GYAO!：2020年4月6日（月）より毎週月曜日26:55～

MBS動画イズム：2020年4月6日（月）より毎週月曜日26:55～

Tver：2020年4月6日（月）より毎週月曜日26:55～

ビデオマーケット：2020年4月6日（月）より毎週月曜日26:55～

music.jp：2020年4月6日（月）より毎週月曜日26:55～

バンダイチャンネル：2020年4月7日（火）より毎週火曜日12:00～

J:COMオンデマンド：2020年4月7日（火）より毎週火曜日12:00～

Hulu：2020年4月7日（火）より毎週火曜日12:00～

スマートパスプレミアム：2020年4月7日（火）より毎週火曜日12:00～

ビデオパス：2020年4月7日（火）より毎週火曜日12:00～

ニコニコ生放送：2020年4月7日（火）より毎週火曜日22:30～

スタッフ

原作：沙村広明「波よ聞いてくれ」（講談社「アフタヌーン」連載）

監督：南川達馬

シリーズ構成：米村正二

キャラクターデザイン：横田拓己

アニメーション制作：サンライズ

音響監督：高橋剛

音楽：岩崎元是

色彩設計：野地弘納

美術監督：坂上裕文（ととにゃん）

撮影監督：小池真由子

編集：木村祥明

キャスト

鼓田ミナレ：杉山里穂

麻藤兼嗣：藤真秀

南波瑞穂：石見舞菜香

久連木克三：山路和弘

茅代まどか：大原さやか

甲本龍丞：石川界人

中原忠也：矢野正明

城華マキエ：能登麻美子

宝田嘉樹：島田敏

須賀光雄：浪川大輔

沖進次：内山昂輝

※岩崎元是の崎は立つ崎が正式表記。

(c)沙村広明・講談社／藻岩山ラジオ編成局