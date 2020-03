アイドルグループ・嵐のベストアルバム『5×20 All the BEST!! 1999-2019』が、世界で最も売れたアルバムに贈られる「Global Album of 2019」を獲得したことが21日、明らかになった。

トロフィーを手にする嵐

同賞は、世界のレコード産業を代表する組織である IFPI(国際レコード産業連盟)により発表された。「IFPI Global Top 10 Album Chart」は、世界中のフィジカルアルバムとデジタルアルバムの売上を合算し、年間のベストセラーアルバムをランク付けしたチャート。チャートは、フィジカルアルバムとデジタルアルバムの売上数量のみで算定されている。

嵐の1位獲得に対し、IFPIのCEOであるFrances Moore氏は、「嵐は日本を象徴するボーイズ・グループで、20年間の音楽活動を通じてアジア全域に巨大で熱狂的なファン層を築いてきた。彼らの驚異的な売上を誇る作品群と長いキャリアの証として、嵐の本賞の受賞を祝福したい」と述べた。

世界で2番目に売れた、テイラー・スウィフト7枚目のスタジオアルバムである『Lover』は、2019年8月にリリースされ、オーストラリア、カナダ、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、スペイン、イギリス、アメリカなどで1位を獲得し、発売第1週目終了時点での売り上げは300万枚に達した。

世界で3番目に売れた『MAP OF THE SOUL: PERSONA』は、韓国のヴォーカル・グループであるBTSがリリース。韓国史上最高のアルバム売上を記録しただけでなく、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、イギリス、アメリカの各国でも、韓国人アーティスト初のチャート・トップに立った。

Top 10 Global Albums 2019

1位 ARASHI『5x20 All the BEST!! 1999-2019』

2位 Taylor Swift『Lover』

3位 BTS『MAP OF THE SOUL: PERSONA』

4位 Lady Gaga『A Star is Born OST』

5位 Billie Eilish『WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?』

6位 Queen『Bohemian Rhapsody』

7位 Ed Sheeran『No.6 Collaborations Project』

8位 Ariana Grande『thank u, next』

9位 Rammstein『Rammstein』

10位 The Beatles『Abbey Road』