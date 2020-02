スクールアイドルプロジェクト『ラブライブ!サンシャイン!!』が3月1日に開催を予定していたイベント「Aqours Back In First LoveLive! ~Step! ZERO to ONE~ Day.1」及び「Aqours Back In First LoveLive! ~Step! ZERO to ONE~ Day.2 & Aqours5周年発表会」の公演中止を発表した。

発表は公式サイトにて行われた。「この度の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、国内における政府、関係諸機関等から示される正確な情報の収集に努め、実施の可否について慎重に協議、検討してまいりました。昨日2月25日の政府からの発表内容を重く受け止め、公演でのウイルス感染拡大の可能性を考慮し、また何よりお客様の健康と安全を最優先と判断し、誠に残念ではございますが、本公演は中止とさせていただく事となりました。また、本公演の中止に伴い、Aqours5周年に関する発表も延期とさせていただきます」と報告された。

なお、払い戻しについては3月9日までの期間中にイープラスにて返金処理をするのとこと(チケットを未発券の場合は払い戻し手続きは不要)。