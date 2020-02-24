フレデリックが10月にスタートする全国ツアーと、初の日本武道館公演の開催を発表した。
フレデリックは10月10日の北海道・Zepp Sapporoから7都市を回る全10公演のツアーを実施。このツアーファイナルを2021年2月23日に東京・日本武道館で行う。
なおフレデリックは本日2月24日に全国ツアー「FREDERHYTHM TOUR 2019-2020」最終公演を神奈川・横浜アリーナで開催。この模様が3月31日（火）20:00からWOWOWで放送される。
FREDERHYTHM TOUR 2020
2020年10月10日（土）北海道 Zepp Sapporo
2020年10月18日（日）宮城県 SENDAI GIGS
2020年10月30日（金）神奈川県 KT Zepp Yokohama
2020年10月31日（土）神奈川県 KT Zepp Yokohama
2020年11月5日（木）大阪府 Zepp Osaka Bayside
2020年11月6日（金）大阪府 Zepp Osaka Bayside
2020年11月21日（土）福岡県 Zepp Fukuoka
2020年11月25日（水）愛知県 Zepp Nagoya
2020年11月26日（木）愛知県 Zepp Nagoya
FREDERHYTHM ARENA 2021
2021年2月23日（火・祝）東京都 日本武道館
WOWOWライブ「フレデリック 『FREDERHYTHM ARENA 2020～終わらないMUSIC～』」
2020年3月31日（火）20:00～