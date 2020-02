DA PUMPが昨日2月11日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで現メンバーにとって初となるアリーナツアー「LIVE DA PUMP 2020 Funky Tricky Party FINAL」をスタートさせた。

昨日の公演では、2019年9月より胸椎類骨骨腫のためライブ活動を控えていたYORIが復帰し、メンバー7人で「U.S.A.」「if...」「We can't stop the music」など新旧のヒット曲を披露。映画「劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer」の主題歌「P.A.R.T.Y. ~ユニバース・フェスティバル~」のパフォーマンス時には仮面ライダージオウがサプライズで登場し、会場に集まった観客1万5000人を沸かせた。

アンコールでは7人が3月25日リリースのシングル曲「Heart on Fire」を初披露。“つり革ダンス”と表されたキャッチーな振り付けはTOMOが手がけ、このパフォーマンスについてISSAは「2秒で覚えられるダンスです!」と紹介した。なお、アリーナツアーの残る公演は3月8日に愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)、19日に大阪・大阪城ホールで行われる。

DA PUMP「LIVE DA PUMP 2020 Funky Tricky Party FINAL」(※終了分は割愛)

2020年3月8日(日)愛知県 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA

2020年3月19日(木)大阪府 大阪城ホール