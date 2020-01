「ラブライブ!」のユニット・μ’sによるアニメーションPV付きシングル「A song for You! You? You!!」が、3月25日にリリースされる。本日1月19日、同楽曲の試聴動画が公開された。

これは「ラブライブ!」シリーズ9周年を記念し、1月18日、19日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催されたライブイベント「LoveLive! Series 9th Anniversary ラブライブ!フェス」に合わせて解禁されたもの。また1月19日公演の終演後には、「ラブライブ!シリーズ 新プロジェクト始動!!!」と発表された。新プロジェクトの詳細については、1月30日に発売されるLoveLive! Daysラブライブ!総合マガジンVol.05(KADOKAWA)で明らかになる。

(c)2013 プロジェクトラブライブ!(c)2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!! Ⓒプロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会