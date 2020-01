マックのハッピーセットに「みらいののりものブロック」「ポムポムプリン」が登場

日本マクドナルドは1月10日より、ブロックを組み立てて遊べる「みらいののりものブロック」のおもちゃと「ポムポムプリン」のおもちゃがそれぞれセットになったハッピーセットを期間限定で販売する。

ハッピーセット「みらいののりものブロック」は、ブロックを組み立てて乗り物を作ることができるおもちゃ(全6種)。 「みらいのくるま」や「みらいのドローン」など、ユニークな形に進化したみらいの乗り物をイメージしている。

ブロックを組み立てた後は、付属のシールで顔や飾りを付けて自分だけのオリジナルデザインを楽しめるとのこと。ブロックを組み立てる過程で、遊びながら想像力や色・形を認識するチカラを育むことができるという。

ハッピーセット「ポムポムプリン」は、かわいい仕掛けで楽しめるおもちゃ(全6種)。スイッチを入れると光る 「やさしく光るポムポムプリン」や、ポムポムプリンが「おやすみ」としゃべりかけて くれる 「おやすみポムポムプリン」などがそろう。

1月11・12・13日の3日間は、「みらいののりものブロック」1セット購入につき「マップ&すごろく」を、「ポムポムプリン」1セット購入につき「コラボシール」をプレゼント。10日からは絵本「くろねこちゃこのぼうけん」とミニ図鑑「動物/ネズミのなかまたち」もハッピーセットに新登場する。

週末プレゼント

(C)2020 McDONALD'S

(C)1996, 2020 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G601838