第7話「最悪」にて、中村悠一演じる主人公・正崎善が、信頼する仲間たち全てを失い衝撃かつ残虐的な結末を迎えたことで話題を呼んだTVアニメ『バビロン』。その最終章となる第3章「曲がる世界」の最新放送日時が公開された。

第8話「希望」は、TOKYO MXほかにて12月30日(月)より放送開始。第9話「連鎖」からはTV放送および配信開始時間が変更となる。仲間の死に苦しむ正崎、そして「悪」とは何かを見せつけた曲世愛、本作の物語の行方に注目したい。

■第3章「曲がる世界」イントロダクション

絶望の先に辿り着く、「悪とは何か」の答えとは――

公開討論の末に域議選挙が行われ、新域では自殺法の運用が本格的に始まろうとしていた。齋拉致計画の一件で捜査班全員の死に直面した正崎は、依然として絶望の淵に立っていた。憎むべき人間はただ一人。“最悪の女”曲世愛を正崎は再び追う。正義、そして悪とは何かを、己に問い続けながら――

また、第3章の放送開始に向けて、最新のプロモーションビデオが公開。第3章から登場するキャラクターの姿も……。

●TVアニメ『バビロン』最新PV

●第3章「曲がる世界」の主題歌は Q-MHz feat. *Namirin

そして、第3章「曲がる世界」の主題歌は、第1章・第2章と同じくQ-MHzによる書き下ろし。ハワイ・ホノルル出身のバイリンガルシンガーでYouTubeを中心に活躍する「*なみりん」を迎え制作された「The next new world that no one knows」に決定した。最新PVにも一部が使用されているので、放送に先駆けてチェックしておきたい。

TVアニメ『バビロン』の各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)野﨑まど・講談社/ツインエンジン