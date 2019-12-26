水無月すう原作によるTVアニメ「プランダラ」の追加キャストが公開された。アレク役を東地宏樹、シュメルマン役を関俊彦が務める。
東地が演じるアレクは舞台であるアルシアの王立軍総司令で、梅原裕一郎演じるジェイル=マードックの養父というキャラクター。関が務めるシュメルマンは特務部隊の元帥という役どころだ。併せて本作のCM動画も公開されている。
TVアニメ「プランダラ」
放送・配信情報
TOKYO MX：2020年1月8日（水）より毎週水曜日25:05～
KBS京都：2020年1月8日（水）より毎週水曜日25:05～
サンテレビ：2020年1月8日（水）より毎週水曜日25:30～
テレビ愛知：2020年1月8日（水）より毎週水曜日26:35～
BS11：2020年1月9日（木）より毎週木曜日23:00～
AT-X：2020年1月10日（金）より毎週金曜日23:00～
dアニメストア：2020年1月8日（水）より毎週水曜日23:00～
スタッフ
原作：水無月すう（月刊少年エース連載）
監督：神戸洋行
副監督：西片康人
シリーズ構成：鈴木雅詞
キャラクターデザイン：高品有桂・福地友樹・福田裕樹
音楽：松本淳一
音楽制作：日本コロムビア
アニメーション制作：GEEKTOYS
製作：プランダラ製作委員会
キャスト
リヒトー=バッハ：中島ヨシキ
陽菜：本泉莉奈
リィン=メイ：小澤亜李
ペレ：市川蒼
ジェイル=マードック：梅原裕一郎
ナナ：伊藤静
園原水花：悠木碧
アレク：東地宏樹
シュメルマン：関俊彦
(c)水無月すう／KADOKAWA／プランダラ製作委員会