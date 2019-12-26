水無月すう原作によるTVアニメ「プランダラ」の追加キャストが公開された。アレク役を東地宏樹、シュメルマン役を関俊彦が務める。

東地が演じるアレクは舞台であるアルシアの王立軍総司令で、梅原裕一郎演じるジェイル=マードックの養父というキャラクター。関が務めるシュメルマンは特務部隊の元帥という役どころだ。併せて本作のCM動画も公開されている。

TVアニメ「プランダラ」

放送・配信情報

TOKYO MX：2020年1月8日（水）より毎週水曜日25:05～

KBS京都：2020年1月8日（水）より毎週水曜日25:05～

サンテレビ：2020年1月8日（水）より毎週水曜日25:30～

テレビ愛知：2020年1月8日（水）より毎週水曜日26:35～

BS11：2020年1月9日（木）より毎週木曜日23:00～

AT-X：2020年1月10日（金）より毎週金曜日23:00～



dアニメストア：2020年1月8日（水）より毎週水曜日23:00～

スタッフ

原作：水無月すう（月刊少年エース連載）

監督：神戸洋行

副監督：西片康人

シリーズ構成：鈴木雅詞

キャラクターデザイン：高品有桂・福地友樹・福田裕樹

音楽：松本淳一

音楽制作：日本コロムビア

アニメーション制作：GEEKTOYS

製作：プランダラ製作委員会

キャスト

リヒトー=バッハ：中島ヨシキ

陽菜：本泉莉奈

リィン=メイ：小澤亜李

ペレ：市川蒼

ジェイル=マードック：梅原裕一郎

ナナ：伊藤静

園原水花：悠木碧

アレク：東地宏樹

シュメルマン：関俊彦

(c)水無月すう／KADOKAWA／プランダラ製作委員会