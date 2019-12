映画「STAND BY ME ドラえもん2」が、2020年8月7日に公開されることが明らかに。併せて特別映像が公開された。

2014年に公開された「STAND BY ME ドラえもん」の続編となる本作。前作同様に脚本を山崎貴、監督を山崎と八木竜一のタッグが務め、3DCGアニメーションで制作される。物語は原作4巻収録のエピソード「おばあちゃんのおもいで」をベースに、新たなオリジナル要素を加えて再構築。「おばあちゃんに会いたい」とタイムマシンで過去へ訪れたのび太は、ひょんなことからおばあちゃんに見つかってしまう。小学生になったのび太の姿に驚きつつも優しく受け入れ、「あんたのお嫁さんをひと目見たくなっちゃったねぇ」とつぶやくおばあちゃん。大好きなおばあちゃんの願いを叶えるため、過去・現在・未来を舞台にしたのび太とドラえもんの大冒険が始まる。

山崎監督は「おばあちゃんのおもいで」について「前回入れ込みたくて、どうしても難しかった話の一つ」と語り、「あの物語を膨らます方向を見極めるのに何度も集まりミーティングを繰り返し、四苦八苦していた時間がすごく長かった気がします」と苦労を明かす。八木監督は「前回出せなかった新しいひみつ道具、前回大変すぎて出来なかった場所などなど、世界を拡げて皆さんにお届けします」と前作以上にスケールアップした3DCGを見せると意気込みを寄せた。特報映像ではおばあちゃんとのび太のやりとりをはじめ、新作の映像を垣間見ることができる。

山崎貴コメント

『STAND BY ME ドラえもん 2』を作ることが決まったとき、まず思ったのは「まずい、名作と呼ばれるものはほとんど使わせてもらっちゃった」ということでした。

そもそも「名作と呼ばれている作品をいくつかつないでいったら単なるオムニバスではない一本のストーリーとして成立するじゃないか!」という発見が前作の始まりだったので、今回、2を作れるのは嬉しいけれど、どうしようというのが正直な気持ちでした。



しかし前回入れ込みたくて、どうしても難しかった話の一つに、あの誰に聞いても好きな話の上位に来る名作中の名作、

「おばあちゃんのおもいで」があります。

この話を軸になんとか物語を膨らませることは出来ないか……。

そこからこのプロジェクトはスタートしました。



正直難産でした。

あの物語を膨らます方向を見極めるのに何度も集まりミーティングを繰り返し、四苦八苦していた時間がすごく長かった気がします。



しかし、藤子先生の作品はたとえ短編といえども、フラクタルのように長い物語を内包しています。

今回我々がたどり着いた物語の芽はおばあちゃんが物語の終わり際に発した一言の中にきっちりと内包されていました。

「あんたのお嫁さんをひと目見たくなっちゃったねぇ」

なんとか大好きなおばあちゃんにお嫁さん(つまり大人になったしずかちゃんですが)を一目会わそうとして、のび太とドラえもんの大冒険が始まります。

当然一筋縄でいくはずもなく、その過程で二人は様々な大変な経験を重ねていきますが、その中で二人はいつしか家族というものの温かさを再発見していくことになります。



50周年という記念の年にこの作品をリリースできることはとても光栄なことです。製作はまだ半ばですが、なんとかスタッフに底力を発揮してもらって、素敵な映画を夏にお届けできればと思っています。

八木竜一(監督)コメント

ようやく『STAND BY ME ドラえもん 2』を発表できる事になりました。

しかも、ドラえもん誕生50周年に公開する事になるとは。前作も藤子先生の生誕80周年でしたし、不思議な縁を感じます。



今回は「1日」を描きます。

のび太とドラえもんが、何度も時間を飛び越えて、過去や未来を行ったり来たり、いろんな「1日」を、ひみつ道具を使って乗り切ったり、ピンチになったり、それはもう大変な事が起こっちゃいます。



そもそも、前作ではドラえもんのひみつ道具を3DCGに起こして表現したら、絶対楽しいものになるという思いで作りました。

「タケコプター」で空を飛んだり、「どこでもドア」で場所を飛び越えたりする事を、本当に起こった出来事の様に皆さんに感じて欲しかったのです。



今回の映画では、それをさらにスケールアップさせます。前回出せなかった新しいひみつ道具、前回大変すぎて出来なかった場所などなど、世界を拡げて皆さんにお届けします。



何気ない普通の「1日」も、後から思い起こせば大切だったと気付く事があります。おばあちゃんに会いに行くその日は、きっとのび太にとって大切な「1日」になると思うのです。



最悪の「1日」もあるでしょう。

しかし、その時はつらかった事が後になって良い思い出になったりするのは、よくある事です。



ドラえもんを知っているすべての世代に共感してもらえる、そんな「1日」たちを『STAND BY ME ドラえもん 2』では描いています。是非、来年夏に少し不思議な「1日」体験をしてみてください。

映画「STAND BY ME ドラえもん2」

2020年8月7日(金)公開

原作:藤子・F・不二雄

脚本:山崎貴

監督:八木竜一、山崎貴

制作:シンエイ動画、白組、ROBOT

制作協力:藤子プロ・阿部秀司事務所

配給:東宝

(c)2020「STAND BY MEドラえもん2」製作委員会