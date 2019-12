ベセスダ・ソフトワークスによるゲーム「Fallout」より「ねんどろいど ボルトボーイ」が登場する。2020年3月発売予定で、価格は4,727円(税抜)。

ボルトボーイは、「Fallout」シリーズを通して登場する架空の企業「Vault-Tec」社のマスコットキャラクター。同シリーズそのもののマスコットキャラクターにもなっている。実際の商品には、交換用表情パーツが4種類付属。

また、オプションパーツはゲーム内アイテムの「ヌカコーラ」や「帽子」に加えて、仲間のボディパーツが同梱されている。

(C)2019 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. The Fallout name and related logos are trademarks or registered trademarks of ZeniMax Media Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.