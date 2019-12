TBS系の音楽特番「CDTVスペシャル!クリスマス音楽祭2019」が、12月23日(月)19:00から4時間半にわたって生放送されることが決定。出演アーティスト第1弾が発表された。

今年で3回目となる「CDTVスペシャル!クリスマス音楽祭」。今回の発表では、いきものがかり、AKB48、EXILE、CHEMISTRY、コブクロ、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、Superfly、SEKAI NO OWARI、DA PUMP、平井堅、Foorin、森山直太朗、山崎まさよし、ゆず、Little Glee Monsterの15組の出演が明らかになった。

また、毎年この番組ではアーティストに強い思い入れを持つ人を迎えて“生ライブのおくりもの”を行っているが、今年はDA PUMPが家族限定ライブ、Little Glee Monsterが“今年リトグリの歌に背中を押された学生たち”をスタジオに招いてのライブ、Foorinが観客を迎えての生ライブを実施。番組ではこの3つのライブの観客を募集している。

TBS系「CDTVスペシャル!クリスマス音楽祭2019」

2019年12月23日(月)19:00~23:27

<出演者>

いきものがかり / AKB48 / EXILE / CHEMISTRY / コブクロ / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / Superfly / SEKAI NO OWARI / DA PUMP / 平井堅 / Foorin / 森山直太朗 / 山崎まさよし / ゆず / Little Glee Monster / and more