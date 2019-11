22日に放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』2時間スペシャル(20:00~21:48)に出演するアーティストと歌唱楽曲が発表された。

22日のスペシャルには、椎名林檎、ジェニーハイ、GENERATIONS、Toshl、TWICE、秦基博、Hey! Say! JUMP、May J.、武内駿輔、中元みずき、山崎まさよし×北村匠海の計11組が出演する。

各アーティストの歌唱楽曲は以下の通り。

アーティスト歌唱楽曲

椎名林檎「正しい街」

ジェニーハイ「シャミナミ」

GENERATIONS「One in a Million -奇跡の夜に-」「DREAMERS」

Toshl「真夏の夜の夢」、視聴者生投票で名曲カバー

TWICE「Fake & True」

秦基博「Raspberry Lover」

Hey! Say! JUMP「獣と薔薇」

May J.「レット・イット・ゴー ~ありのままで~」

武内駿輔「あこがれの夏」

中元みずき「イントゥ・ジ・アンノウン~心のままに」

山崎まさよし×北村匠海「影踏み」