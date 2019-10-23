アニメ映画「モーレツ宇宙海賊 ABYSS OF HYPERSPACE -亜空の深淵-」が、11月23日、東京・ベルサール秋葉原のイベントホールで開催する秋田県鹿角市の物産展「きりたんぽ発祥まつり」にて上映される。

この上映会は、ハロルド・ロイド保険組合のショウから届いた海賊営業の依頼を宇宙海賊船弁天丸船長の加藤茉莉香が受けたという設定で開催されるもの。併せて舞台挨拶も行われ、加藤茉莉香役の小松未可子、遠藤マミ役の小見川千明、ショウ役の安元洋貴、佐藤竜雄監督が登壇する。ゲスト陣は物産展のオープニングトークやラジオ番組の公開収録にも出演。さらに物産展中のブラスバンドによる演奏では「モーレツ宇宙海賊」オープニングテーマの演奏も予定する。チケットは1900円で、11月2日10時からローソンチケットで発売される。

鹿角きりたんぽFM presents「モーレツ宇宙海賊 ABYSS OF HYPERSPACE - 亜空の深淵-」上映会

日程：2019年11月23日（土）

時間：14:00開演

会場：東京都 ベルサール秋葉原

出演：小松未可子（加藤茉莉香役）、小見川千明（遠藤マミ役）、安元洋貴（ショウ役）、佐藤竜雄監督

料金：1900円

(c)2013 笹本祐一／朝日新聞出版・劇場版モーレツ宇宙海賊製作委員会