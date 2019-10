ハッピーセットに「プラレール」と「ハローキティ」が登場!

日本マクドナルドは10月11日、ハッピーセット「プラレール」、ハッピーセット「ハローキティ」を発売する。

プラレール60周年を記念した、ハッピーセット「プラレール」では、 「923形ドクターイエローT5編成」 (第1弾)や「E5系新幹線はやぶさ」 (第2弾)など、日本各地の人気の列車10種に加え、ひみつのおもちゃ1種も登場。

発車機を差し込んで押すと車両が発車したり、車両上部を上げて運転窓からの眺めが見えたりと、さまざまな仕掛けが楽しめる。

新幹線や蒸気機関車、特急電車などバラエティ ー豊かな電車がそろうだけでなく、人気の列車を連結させて遊ぶこともできるという。

また、ハローキティ誕生45周年を記念した、ハッピーセット「ハローキティ」には、「おしゃれグッズ」 (第1弾)と「クッキンググッズ」 (第2弾)のおもちゃ10 種に加え、「ひみつのおもちゃ」 1種が登場する。

第1弾のおしゃれグッズは、45周年記念デザインとなっており、1970年代のデザインを使用したミラーをはじめ、さまざまな年代のハローキティのデザインが施されたかわいい雑貨が楽しめる。

また、第2弾のクッキンググッズでは、ハローキティのリボンやハートの形が作れるクッキー型、挟むとハローキティのフェイス型がつくトングなどが登場する。

さらに、10月12日、13日、14日の3日間、ハッピーセット「プラレール」を購入すると、「プラレールスペシャルDVD 2019」を、 ハッピーセット「ハローキティ」を購入すると、 45周年限定 ハローキティシール」をプレゼントする(10月26日・27日の2日間はそれぞれ「プラレールスペシャルシート」「ハローキティカレンダー」をプレゼント)。

※いずれも無くなり次第終了

※九州エリアのマクドナルド全店舗、及び山口県の下関東駅店、長府店、長府ゆめタウン店、新下関ゆめシティ店では、販売スケジュールが異なる。

(C)TOMY 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。 JR 東日本商品化許諾済 JR 西日本商品化許諾済 JR 四国承認済 JR 九州承認済 JR 貨物承認済 小田急電鉄株式会社商品化許諾済 西武鉄道株式会社商品化許諾済

(C)1976, 1985, 2004, 2011, 2019 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G600352