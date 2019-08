映画『ハリー・ポッター』シリーズより、「セブルス・スネイプ」が2.5頭身のデフォルメフィギュアねんどろいどシリーズで立体化され、2020年1月に発売されることが決定した。現在「GOOD SMILE ONLINESHOP」にて予約受付中で、価格は4,545円(税抜)。

「ねんどろいど セブルス・スネイプ」は、ホグワーツ魔法魔術学校の教師「セブルス・スネイプ」をねんどろいどとして立体化したフィギュア。表情パーツは通常顔、呪文を唱える時の真剣顔、スネイプの若い頃の顔の3種が用意されている。

また、オプションパーツとして「杖」「魔法薬」「釜」が付属。同梱の「スリザリン制服」の専用ボディを活用することで、スリザリン生徒時代のスネイプも再現できる。

さらに、「GOODSMILE ONLINE SHOP」にて「ねんどろいど セブルス・スネイプ」を購入すると「スリザリンラバー台座」がプレゼントされる。

HARRY POTTER characters, names and related indicia are (C)&TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s19)