モデルの“ゆきぽよ”こと木村有希が27日、大阪・京セラドーム大阪で開催中のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2019 AUTUMN & WINTER」(関コレ)に出演した。

ゆきぽよは、ナイトブラ「PG-Bra by p-Grandi」のステージに出演。名曲「A Whole New World」が流れる『アラジン』の世界観の中で、王女ジャスミンを思わせるコーディネートに仕上げたランジェリー姿で美ボディを披露し、色気漂うランウェイで観客を魅了した。

「KANSAI COLLECTION」は2011年2月に大阪で誕生し、年に2回開催している日本最大級のファッションイベント。18回目となる今回は、「風を待つな、風に左右されるな、むしろ『風を起こせ』。全ては思い立ったその日から、自分から、がスタート」という思いを込め、「Tomorrow never knows-風をおこせ-」をテーマに掲げた。