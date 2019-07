東京2020組織委員会は7月13日、東京スカイツリー天望デッキにおいて、東京2020大会までの残日数表示を開始した。また、8月9日までの「1 Year to Go! / 開催まであと1年!」期間中、特別ライティングを実施する。

同委員会は、東京2020オリンピックの開会日1年前の7月24日を含む7月13日~8月9日(閉会日)までを、東京2020オリンピック「1 Year to Go! / 開催まであと1年!」期間と位置付けて、パートナーや関係団体等と連携してさまざまなイベントを実施している。

期間の初日となる7月13日には、東京スカイツリー天望デッキに東京2020大会までの残日数表示を開始。レーザーマッピングによって、「東京2020オリンピックまで、あと〇〇〇日! 」「#Tokyo2020」「〇〇〇 days to go until Olympic Games」といった文字が表示される。

さらに期間中、青・黄・黒(深紫)・緑・赤のオリンピックシンボルカラーをイメージした特別ライティングも実施するとのこと。いずれも、基本的には日没後~24時に実施される予定。

このほか、各地の協力施設でオリンピックにちなんだ特別なライトアップや、パートナー等によるさまざまなイベントが予定されている。詳細は以下の通り。

ライトアップ連携を行う施設

■東京都

・開催場所:東京都庁第一本庁舎

・所在地:東京都新宿区西新宿2-8-1

・実施期間:7月24日~8月9日 / 19時~23時

・開催場所:駒沢オリンピック公園総合運動場 オリンピック記念塔

・所在地:東京都世田谷区駒沢公園1-1

・実施期間:7月24日~8月9日 / 19時~23時

・開催場所:東京スタジアム

・所在地:東京都調布市西町376-3

・実施期間:7月24日~8月9日 / 18時~22時(7月27日・8月3日を除く)

・開催場所:三井本館

・所在地:東京都中央区日本橋室町2-1-1

・実施期間:7月23日~8月25日 / 16時30分~23時

・開催場所:日本橋三井タワー

・所在地:東京都中央区日本橋室町2-1-1

・実施期間:7月23日~8月25日 / 16時30分~23時

・開催場所:NTTドコモ代々木ビル

・所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-3

・実施期間:7月24日~8月24日 / 18時~24時

・開催場所:新品川橋・品川橋・荏川橋 ・所在地:東京都品川区

・実施期間:7月24日 / 日没~24時 以後、開催まで毎月24日同時間にて点灯

■埼玉県

・開催場所:狭山市民交流センター、狭山市駅西口エスカレーター

・所在地:埼玉県狭山市

・実施期間:7月13日~8月9日 / 20時~21時30分

■山梨県

・開催場所:山梨県庁別館

・所在地:山梨県甲府市丸の内1-6-1

・実施期間:毎日実施 / 日没~21時

パートナーのイベント(東京2020組織委員会共催)

■日本生命みんなの2020全国キャラバン

・主催者:日本生命保険

・開催期間 / 開催場所

1. 7月20日~21日 / イオンレイクタウンmori(埼玉県)

2. 7月27日~28日 / イオンモール水戸内原(茨城県)

3. 8月3日~4日 / 三井アウトレットパーク木更津(千葉県)

4. 8月9日~11日 / お台場シンボルプロムナード公園セントラル広場(東京都)

・開催時間:いずれも10時~18時

・概要:CGの桐生祥秀選手との競走や、聖火リレーのトーチと記念撮影ができるなど、楽しい参加型プログラムを全国47都道府県で実施。

■日本橋シティドレッシング for TOKYO 2020

・主催者:三井不動産

・開催場所:東京都中央区日本橋 中央通り沿い

・実施期間:7月23日~8月25日 / 9時30分~17時30分

・概要:「FEEL 2020」をコンセプトに日本橋の街全体を装飾し、スタジアムの感動を再現。

パートナー等のイベント

■特別展「江戸のスポーツと東京オリンピック」

・主催者:東京都歴史文化財団 東京都江戸東京博物館、読売新聞社、JOC、JPC

・開催場所:東京都江戸東京博物館(東京都墨田区)

・開催期間:7月6日~8月25日 / 9時30分~17時30分

・概要:江戸時代の伝統スポーツ、明治以降の近代スポーツの受容とオリンピックへの出場・開催を目指した人々の栄光と挫折、そして1964年の東京オリンピック開催までの歴史を振り返る展覧会。

■ENEOS みんなでチャレンジBaseball 5

・主催者:読売新聞東京本社

・開催場所:横浜スタジアム

・開催日時:7月13日 / 10時~16時30分

・概要:5人制5イニングのストリートベースボール「Baseball 5」の体験会。

■特別企画展「SPORTS×MANGA」

・主催者:パナソニック

・開催場所:パナソニックセンター東京(江東区有明)

・開催期間:7月13日~9月29日 / 10時~18時

・概要:スポーツマンガの紹介など、「マンガ」と「スポーツ」をテーマにした特別企画展。

■いっしょにTOKYOをつくろう。特別企画展「SPORTS×MANGA」オープニングイベント「スポーツのちから」

・主催者:パナソニック

・開催場所:パナソニックセンター東京(江東区有明)

・開催日時:7月13日 / 10時13時15分~14時30分

・概要:世界の舞台で活躍してきたアスリートが、競技人生におけるさまざまなエピソードを披露。

■Road to TOKYO!! 1964→2020~読売新聞オリンピック・パラリンピック報道写真展~

・主催者:読売新聞東京本社

・開催場所:ジェイアール名古屋タカシマヤ(愛知県名古屋市)

・開催期間:7月18日~29日 / 10時~20時(入場は19時30分まで)

・概要:同社が所有する「1964~2016」夏季開催オリンピック・パラリンピックの写真を中心に、「東京2020」を目指す選手の写真も展示する報道写真展。選手が使用したシューズ等の用具やメダルの展示も予定。

■読売新聞スペシャルトーク~東京2020 開催まであと1年! ~

・主催者:読売新聞東京本社

・開催場所:よみうり大手町ホール

・開催日時:7月22日 / 12時20分~13時30分

・概要:人気俳優の斎藤工氏が、オリンピアン・パラリンピアンと東京2020大会やスポーツについての思いなどを語る。(参加募集は締め切り済み)

■超ふつうじゃない2020展 by 三井不動産

・主催者:三井不動産

・開催期間 / 開催場所

1. 7月23日~8月4日(11時~19時) / COREDO 室町テラス 大屋根広場

2. 8月8日~25日(11時~19時) / 東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場

・概要:東京2020の競技・種目、選手について、五感を使って楽しく遊んで学べる体験型展示イベント。

■JOCオリンピック教室校外編 IL DEVU & オリンピアン スポーツと音楽の祭典

・主催者:毎日新聞社

・開催場所:文京シビックホール大ホール

・開催日時:7月27日 / 15時~

・概要:重量級ボーカルグループ「IL DEVU」が歌い、オリンピアンが自身の経験やオリンピックの価値などを紹介する「JOCオリンピック教室」を披露。

■がんばれ! ニッポン! 柔道日本代表応援フェスタ

・主催者:パーク24 / KNT-CT ホールディングス

・開催場所:東京スポーツスクエア(東京都千代田区丸の内3-8-3)

・開催日時:7月27日 / 14時~16時

・概要:シドニー2000オリンピック銀メダリスト篠原信一氏が、過去のオリンピックにおける柔道名勝負のポイントを解説するほか、東京2020大会に出場が期待される柔道日本代表選手が登場し、意気込みを語る。

都内自治体の主なイベント等

■中央区折り鶴ウェーブキックオフイベント

・主催者:中央区

・開催期間 / 開催場所

1. 7月28日(10時~13時) / 日本橋三井タワー

2. 8月2日~4日(10時~19時 ※8月2日は20:00まで) / 銀座伊東屋

3. 8月25日(11時~16時) / 晴海トリトンスクエア

・概要:選手村がある中央区において、国内外から来訪する選手や大会関係者、観光客に折り鶴を作製して手渡すおもてなし「折り鶴ウェーブ」を展開。

■東京2020オリンピック・パラリンピックまであと1年! 記念イベントin新宿

・主催者:新宿区、新宿未来創造財団

・開催場所:新宿コズミックスポーツセンター

・開催期間:7月27日~28日 / 10時~18時

・概要:トップアスリートの凄さを体感できる機会を提供。

■東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた1年前イベントin SETAGAYA~夏まつり2019~

・主催者:世田谷区

・開催場所:二子玉川ライズ ガレリア

・開催期間:7月27日~28日 / 13時~19時

・概要:東京2020マスコットも出演し、東京五輪音頭-2020-を行うなど、東京2020をテーマとした夏まつりを開催。

■府中市主催 自転車競技ロードレース応援イベント

・主催者:府中市・府中市2020 等実行委員会

・開催場所:けやき並木通りほか

・開催日時:7月21日 / 11時~13時

・概要:自転車競技ロードレーステストイベント『READY STEADY TOKYO―自転車競技(ロード)』開催に合わせ、コース沿道での盛り上げイベントを行うほか、東京2020大会関連の企画展を開催。

■スポーツをたのしむらやま~東京2020 開催まであと1年! ~

・主催者:東村山市

・開催場所:東村山市民スポーツセンター

・開催日時:7月30日/13時30分~16時30分

・概要:東京2020マスコットと一緒にパプリカや東京五輪音頭-2020-を踊るダンスイベントや、オリンピアンや女子プロ野球選手によるサッカーやティーボールの教室(事前申込制・市内小学生対象)を開催。

会場関連自治体の主なイベント等

■1964 / 1972 / 2020 オリンピック・パラリンピック報道写真展

・主催者:札幌市、北海道新聞社

・開催場所:札幌駅前通地下歩行空間 札幌駅側イベントスペース

・開催期間:7月21日~24日 / 10時~20時

・概要:64年東京大会、72年札幌大会、98年長野大会、そして2020年東京大会へと続く、日本のオリンピック・ムーブメントの流れを紹介する報道写真展。

■~東京202 開催まであと1年! ~開催記念セレモニーin宮城

・主催者:宮城県

・開催場所:宮城県庁1階県民ロビー

・開催日時:7月24日 / 11時30分~12時

・概要:開会式1年前に合わせセレモニーを開催。アスリートが来場するほか、デイカウンターのお披露目も。

■RIFU2020 プログラム ~Olympic Games Tokyo 2020 1 Year to Go! ~

・主催者:利府町

・開催日 / 開催場所

1. 7月23日 / 利府町役場周辺

2. 7月24日 / 利府町役場、利府町総合体育館、利府町屋内温水プール、利府町立菅谷台保育所ほか

・概要

1. 利府町役場職員ボランティアによる地域環境美化清掃、および「1」の人文字。

2. 体育館・保健福祉課カウントダウンボードの設置。保育所でのオリンピック給食の提供、園児が「1」の人文字。体育館やプールの無料開放。

■東京2020オリンピック・パラリンピック復興ふくしま推進会議&ふくしま大交流ミーティング~Tokyo 2020 1 Year to Go!~

・主催者:福島県

・開催場所:ホテル福島グリーンパレス(瑞光の間)

・開催日時:7月24日 / 13時~15時

・概要:王貞治氏とソフトボール女子日本代表チームが、これまでの世界での戦いや、2020年に向けた意気込みなどを語る。

■*~東京2020オリンピック開催まであと1年! ~オリンピックが茨城にもやってくる! *

・主催者:茨城県、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会茨城県推進会議 ・開催期間 / 開催場所

1. 7月20日~21日(10時~17時) / イオンモール下妻

2. 7月27日~28日(10時~17時) / イオンモール水戸内原

3. 8月17日~18日(10時30分~16時30分) / 道の駅常陸大宮~かわプラザ~

4. 8月24日~25日(10時~17時) / イオンモール土浦

・概要:リフティングのパフォーマンスや、オリンピック競技を体験している気分になれるフォトスポットの設置など、県内4地域でさまざまな開催1年前イベントを実施。

■オリンピックが茨城・KASHIMAにやってくる! ~東京2020開催まであと1年! ~

・主催者:鹿嶋市

・開催場所:ショッピングセンターチェリオ

・開催日時:7月14日 / 10時~16時

・概要:元なでしこジャパンの京川舞選手や、リフティングパフォーマンス集団「球舞」等、多彩なゲストが出演するPRイベント。

■埼玉で開催! 1年前イベント~Tokyo 2020 1 Year to Go!~

・主催者:埼玉県、2020オリンピック・パラリンピック / ラグビーワールドカップ2019埼玉県推進委員会

・開催場所:イオンレイクタウン(越谷市)

・開催期間:7月20日~21日 / 10時~18時

・概要:埼玉県ゆかりのアスリートによるトークショー、子どもも楽しめる多彩な競技体験、ホストタウン相手国のPRブースなどのイベントを多数開催。

■東京2020 大会に向けた1年前イベント in 川越

・主催者:川越市、川越商工会議所

・開催場所:ウェスタ川越(多目的ホール)

・開催日時:8月3日 / 11時~17時

・概要:朝原宣治氏(北京2008・陸上・銀メダリスト)による特別講演のほか、ステージイベント、大会スポンサー等によるブース展示、競技体験などを実施。

■# T shot SAYAMA 2019

・主催者:狭山市

・開催場所:狭山市市民交流センター

・開催日時:8月3日 / 13時~16時30分

・概要:アスリートによるステージパフォーマンスや子ども向けゴルフ競技体験、「東京五輪音頭-2020-」を踊るなど。ミライトワも来場する。

■朝霞にオリンピック・パラリンピックがやってくる! 東京2020大会開催1年前イベント

・主催者:朝霞市、朝霞市オリンピック・パラリンピック競技大会支援実行委員会

・開催場所:朝霞市立総合体育館

・開催期間:7月13日~14日 / 9時30分~17時

・概要:東京2020マスコット握手会やビームライフル、クレー射撃シミュレーター、ボッチャの体験などを実施。なお、2019年度第45回全日本ライフル射撃競技選手権大会(ビームライフル・ビームピストル)7月13日~15日と同時開催。

■~東京2020開催まであと1年~音楽鑑賞講座「世界を結ぶ箏曲の調べ」

・主催者:新座市

・開催場所:にいざほっとぷらざ4階多目的室

・開催日時:7月27日 / 14時~15時30分

・概要:東京2020大会の誘致活動に携わった箏曲家の榎戸二幸氏による音楽鑑賞講座を開催。また、ラグビーワールドカップ2019TMポップアップミュージアムin 埼玉を同時開催する。

■パラリンピック競技ボッチャ体験講座

・主催者:新座市

・開催場所:栄公民館

・開催日時:7月27日 / 10時~12時

・概要:子どもから大人まで楽しめるボッチャの体験会。

■千葉にオリンピック・パラリンピックがやってくる! ~Tokyo 2020 1 Year to Go!~

・主催者:千葉県、千葉市、一宮町

・開催場所:イオンモール幕張新都心

・開催期間:7月27日~28日 / 11時~18時

・概要:県内開催競技の紹介やオリンピック・パラリンピックに関する取り組みの紹介等や、パラスポーツ体験等を実施。

■1年前記念イベント 一宮町にオリンピックがやってくる! ~Tokyo 2020 1 Year to Go!~

・主催者:一宮町

・開催場所:一宮海水浴場

・開催日時:7月13日 / 11時~14時

・概要:サーフィンの魅力を届けるトークショーや、地元高校生による東京五輪音頭-2020-を披露。

■~Tokyo 2020 1 Year to Go!~1年前記念イベント in 藤沢

・主催者:藤沢市、神奈川県

・開催場所:テラスモール湘南

・開催日時:8月3日 / 11時~18時

・概要:オリンピアン・芸能人等のトークショーや、セーリングを始めとする神奈川県内で開催する競技の体験イベント等を実施。

■1 Year to Go! フェスティバル ~東京2020 開催まであと1年! ~ in横浜市

・主催者:横浜市

・開催場所:横浜スタジアム

・開催日時:7月13日 / 13時~20時(開場12時30分)

・概要:オリンピアンの中畑清氏(野球)や山田恵里氏(ソフトボール)ほか豪華ゲストが多数出演するほか、「東京五輪音頭-2020-」や各地域の盆踊りなどを一緒に踊れる大盆踊り大会も開催。

■東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた1年前記念イベント 山梨ステージ~Tokyo 2020 1 Year to Go!~

・主催者:山梨県

・開催場所:イオンモール甲府昭和

・開催日時:7月27日 / 11時~16時

・概要:山梨県開催の自転車競技ロードレースに関する展示や体験のほか、東京2020大会マスコットステージショーなどを開催。

■自転車競技開催1年前イベントin 静岡

・主催者:静岡県

・開催場所:富士スピードウェイ(イベント広場)

・開催日時:7月21日 / 12時~17時

・概要:限定2020人を無料招待(応募締め切り済み)。自転車競技体験、自転車試乗会のほかステージイベントを開催。

■富士山南麓周回コースサイクリングイベント~富士山チャレンジライド2019 in御殿場・裾野~

・主催者:静岡県、富士山南麓周回コースサイクリングイベント実行委員会

・開催場所:富士山南麓地域内の東京2020大会自転車男子ロードレースコースの一部 ・開催日時:7月22日 / 10時~15時30分

・概要:東京2020大会男子ロードレースコースの一部(御殿場市・裾野市)全長約40kmを走行するサイクリングイベント。

■~東京2020 開催まであと1年! ~伊豆市路線バス車内アナウンスでPR

・主催者:伊豆市

・開催場所:伊豆市内

・開催期間:7月24日~9月6日

・概要:市内路線バスの車内アナウンスにて、日本語と英語の2言語で東京2020大会のPRを実施。

■伊豆市職員でエンブレム入りポロシャツを着て盛り上げよう~東京2020開催まであと1年! ~

・主催者:伊豆市

・開催場所:伊豆市役所

・開催日時:7月24日~8月23日 / 8時30分~17時15分

・概要:職員が一体となって東京2020エンブレム入りポロシャツを着用し、来庁する市民や地域住民へのPRを行う。

■東京2020オリンピックに向けた1年前イベントin伊豆市~東京2020オリンピック開催まであと1年! ~

・主催者:伊豆市

・開催場所:修善寺駅

・開催日時:8月2日 / 9時~21時

・概要:修善寺駅前祭りに合わせ1年前イベントを開催。「東京五輪音頭-2020-」や展示を実施し、東京2020大会のPRを行う。

■令和改元記念 2019富士山サマースポーツフェスティバル~東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた1年前イベントin御殿場市~

・主催者:御殿場市、富士山サマースポーツフェスティバル実行委員会

・開催場所:御殿場市陸上競技場

・開催日時:8月4日 / 10時~12時(予定)

・概要:パラリンピックメダリストの山本篤選手によるデモンストレーションやトークショーを行うほか、タグラグビー体験やキッズ運動遊び、E-バイク体験等、スポーツイベントを多数実施。

※関連のイベントは、1年前特設ページに順次掲載される。