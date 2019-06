石野卓球が明日6月12日より5週連続で新曲を配信リリースする。

石野は明日6月12日に「Turkish Smile」、19日に「Koyote Tango」、26日に「John RydoOn」、7月3日に「Chat on the beach」、10日に「Bass Zombie」をリリース。「Bass Zombie」は奥田泰次(studio MSR)、それ以外の楽曲は得能直也がそれぞれ石野と共にミックスを手がけ、マスタリングは木村健太郎(kimken studio)が全曲担当した。また「Chat on the beach」には、ゲストギタリストとして吉田サトシが参加。各曲の配信ジャケットは石野がディレクションしたもので、杉本陽次郎がデザインを担当した。

なお明日配信の「Turkish Smile」は、ファッションブランド・Noodleのオリジナルムービーに提供された楽曲で、ライブでもすでに披露されている。