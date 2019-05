2019年7月からの放送開始が予定されているTVアニメ『とある科学の一方通行』のオープニングテーマを担当するTHE SIXTH LIE(ザ シクスライ)が、同アニメオープニング曲のリリースと、それにともなうバンド“初”のリリースツアーを発表した。

シングルCDのタイトルは「Shadow is the Light」。8月21日(水)に【初回限定アニメ盤】と【通常盤】の2形態で発売される。【初回限定アニメ盤】のジャケットは原作・山路新描き下ろしイラストを使用。さらに特典DVDには、アニメのノンクレジットオープニング映像と「Shadow is the Light」のMUSIC VIDEO(short ver.)と新規MV(アニメ映像使用)が収録される。

■原作・山路新のスペシャルコメント

デモを聞かせていただいて、アニメ『とある科学の一方通行』にとって最強の武器になる楽曲だと思いました。

この楽曲があれば、作品は力強く前に進む事ができると確信しています。

ジャケットイラストは、ささやかでも良いので、楽曲の力の一端を担えればと思い描かせていただきました。

デモで独り占め(?)できていた、この楽曲もいよいよ世に放たれるわけですが……再生ボタンを押した数秒後、僕が見た景色と同じ景色を皆さんもご覧になると思います。

この楽曲の力に驚いて下さい!

そして、バンド初のリリースツアーのタイトルは“ONE-WAY”。初の福岡公演を皮切りに、広島(同・初公演)・大阪・名古屋・横浜・東京までを一直線に後戻りなしで駆け抜ける。後日、各会場ゲストバンドの発表も予定されている。

TVアニメ『とある科学の一方通行』のオープニングテーマとなるTHE SIXTH LIEの「Shadow is the Light」は、2019年8月21日の発売予定。各詳細は公式サイトにて。

