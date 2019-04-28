スーパー戦隊シリーズの第43作目として毎週日曜あさ9時30分よりテレビ朝日系にて放送中の『騎士竜戦隊リュウソウジャー』の主題歌と、番組挿入歌を収録した「ミニアルバム 騎士竜戦隊リュウソウジャー1」が、5月29日に発売される。

「ミニアルバム 騎士竜戦隊リュウソウジャー1」には、番組のオープニングテーマ、エンディングテーマのほか、4月28日に放送された第7話の中で、ゲスト出演した田中れいな、小林れい（夢みるアドレセンス）のふたりで歌唱した挿入歌「ケペルパスペル」を収録する。そのほか、石原慎一の歌うロボ曲「READY GO！キシリュウオー」や幡野智宏の歌うアクション曲「滾れ！リュウソウジャー」も収録。

さらに、「ミニアルバム 騎士竜戦隊リュウソウジャー1」購入者に先着で、リュウソウレッドオリジナル缶バッジがプレゼントされる。特典は先着順のため、なくなり次第終了。

【CD収録内容】

1.騎士竜戦隊リュウソウジャー (『騎士竜戦隊リュウソウジャー』OP)

歌：幡野智宏 作詩：マイクスギヤマ 作曲：園田健太郎 編曲：甲田雅人

2.READY GO！キシリュウオー

歌：石原慎一 作詩：マイクスギヤマ 作曲：梅野悠大（THE ROGUEPLANTS） 編曲：Team YUDAI

3.滾れ！リュウソウジャー

歌：幡野智宏 作詩：マイクスギヤマ 作曲・編曲：持田裕輔

4.ケペルパスペル

歌：カルデナ（田中れいな）、フィータ（小林れい） 作詩・作曲：金子麻友美 編曲：籠島裕昌

5.ケボーン！リュウソウジャー(『騎士竜戦隊リュウソウジャー』ED)

歌：Sister MAYO 作詩：KOCHO 作曲：奥井康介 編曲：中塚 武

6.騎士竜戦隊リュウソウジャー（オリジナル・カラオケ）



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