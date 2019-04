フロム・ソフトウェアによるアクションアドベンチャーゲーム「SEKIRO:SHADOWS DIE TWICE」の外伝エピソードのコミカライズが決定した。

タイトルは「SEKIRO 外伝 死なず半兵衛」。作画・構成は「モンスターハンター 閃光の狩人」などで知られる山本晋、監修はフロム・ソフトウェアが担当する。連載はComic Walkerにて5月27日にスタート。

死なず半兵衛は、「SEKIRO」に登場するNPC。Comic Walkerの「SEKIRO 外伝 死なず半兵衛」ページには「戦国時代──敗者は全てを失う時代。剣聖 葦名一心が一国を築こうとする時、独りの侍と出会う……。」とあらすじが紹介されている。

(c)SHIN YAMAMOTO 2019 (c)2019 FromSoftware, Inc. All rights reserved. ACTIVISION is a trademark of Activision Publishing Inc. All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners.