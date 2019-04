女優・浜辺美波と俳優・北村匠海がW主演を務め、興行収入30億円を突破した大ヒット映画『君の膵臓をたべたい』が、4月26日からAmazonプライム・ビデオで独占配信されることが11日、発表された。

『君の膵臓をたべたい』は住野よる氏による小説が昨年夏に映画化されたもので、膵臓の病を患う高校生と同級生の“僕”の交流を、現在と過去の時間軸を交差させて描かれた物語。第41回日本アカデミー賞で優秀作品賞、優秀脚本賞のほか、浜辺と北村はそろって新人俳優賞を受賞した。

今回の発表は、10連休となるゴールデンウイークに向けてのもの。そのほか、フジテレビの人気ドラマ『踊る大捜査線』シリーズの劇場版『踊る大捜査線 THE MOVIE』全4作品と、そのスピンオフ作である『交渉人 真下正義』『容疑者 室井慎次』が一挙配信される。

■2019年4月~5月新着予定コンテンツ一覧

【映画】

・4月15日

『映画クレヨンしんちゃん 爆盛!カンフーボーイズ~拉麺大乱~』



・4月19日

Prime Original『人生の動かし方』(独占配信)



・4月24日

『踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の3日間!』

『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』

『踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ!』

『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』

『交渉人 真下正義』

『容疑者 室井慎次』



・4月26日

『君の膵臓をたべたい』(独占配信)



【ドラマ・TVシリーズ】

・4月19日

『後妻業』



・5月1日

『明日の約束』

『アンフェア the special コード・ブレーキング~暗号解読』

『アンフェア the special ダブル・ミーニング~二重定義』

『アンフェア the special ダブル・ミーニング~Yes or No?』

『アンフェア the special ダブル・ミーニング~連鎖』

『おにぎりあたためますか』

『CRISIS 公安機動捜査隊特捜班』

『僕たちがやりました』

『僕らは奇跡でできている』



【アニメシリーズ】

・4月13日

『ひとりぼっちの〇〇生活』(見逃し配信)

『RobiHachi』(見逃し配信)



・4月14日

・『なむあみだ仏っ!- 蓮台 UTENA -』(見逃し配信)



・4月15日

『真夜中のオカルト公務員』(見逃し配信)



・4月17日

『ストライクウィッチーズ 501 部隊発進しますっ!』(見逃し配信)

『世話やきキツネの仙狐さん』(見逃し配信)



・4月18日

『賢者の孫』

『ワンパンマン』第2期(見逃し配信)



・4月19日

『文豪ストレイドックス』第3シーズン(見逃し配信)