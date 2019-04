<応募〆: 2019/5/8> コロッとした大きな頭部が特長の、国内外で人気のキャラクターを掛け合わせた立体パズル『キャラクションキューブ)シリーズ』。こちらを5名様にプレゼントいたします。(提供:メガハウス)

今回のプレゼントは、下記の5種類。

劇場版ドラゴンボール超 スーパーサイヤ人 孫悟空

劇場版ドラゴンボール超 スーパーサイヤ人 ブロリー(フルパワー)

ドラゴンボール超 フリーザ(最終形態)

ワンピース モンキー・D・ルフィ

ワンピース トニートニー・チョッパー

※種類は選べません

全高約85㎜の本体は7つの分割パーツで構成され、ルービックキューブならではの立体パズルとしての楽しさはそのままに、コレクションアイテムとしてもお楽しみいただけます。

プレゼント内容

商品名 キャラクションキューブ 人数 5名様※種類は選べません 価格 1,680円(税抜) キャンペーン名 「2019マイナビニュース読者プレゼント4月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

応募資格

マイナビニュース会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このプレゼントに応募する」ボタンからご応募ください。

※プレゼントに応募するにはTポイント利用手続きが完了している必要があります。

応募締め切り

2019年5月8日(水) 23:59まで

賞品に関するお問い合わせ

お問い合わせ

https://www.megahouse.co.jp/company/contact/

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

(賞品提供:メガハウス)

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(C)バードスタジオ/集英社(C)「2018 ドラゴンボール超」製作委員会

(C)バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

Rubik’s(R)Used under licence Rubiks Brand Ltd. All rights reserved.