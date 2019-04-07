TVアニメ「あんさんぶるスターズ！」の放送開始日が7月7日に決定。併せてキービジュアル第1弾、キャラクタービジュアルが公開された。

これは本日4月7日に千葉・幕張メッセイベントホールで行われた「あんさんぶるスターズ！～4th Anniversaryファン感謝祭～」にて発表されたもの。このたび公開されたキービジュアル第1弾にはTrickstar、fine、紅月、UNDEAD、Ra＊bits、2winkの6組が描かれた。またキャラクタービジュアル、監督を務める櫓下純白らスタッフの追加情報も明らかになっている。

「あんさんぶるスターズ！」の原作は、プレイヤーが男性アイドルを育成する私立夢ノ咲学院に転入し、プロデュース科の生徒としてキャラクターたちをトップアイドルに育てるスマートフォン向けアイドル育成ゲーム。アニメはTOKYO MX、サンテレビ、KBS京都、テレビ愛知、BS11にて放送される予定だ。

TVアニメ「あんさんぶるスターズ！」

放送情報

2019年7月7日（日）22:30～TOKYO MXほかにて順次放送開始

放送局：TOKYO MX、サンテレビ、KBS京都、テレビ愛知、BS11

スタッフ

原作：Happy Elements（カカリアスタジオ ）

監督：櫓下純白

シリーズディレクター：ソエジマヤスフミ

シリーズ構成：日日日

チーフライター：猪爪慎一

キャラクター原案：Happy Elements（カカリアスタジオ ）

キャラクターデザイン：飯塚晴子、下谷智之、長田絵里

美術監督：山根左帆

色彩設計：鈴木依里

3Ｄ監督：日下大輔

撮影監督：上條智也

編集：長谷川舞

音楽プロデューサー：桑原聖

音楽：加藤達也

音響監督：濱野高年

アニメーション制作：david production

製作：あんスタ！アニメ製作委員会

キャスト

氷鷹北斗：前野智昭

明星スバル：柿原徹也

遊木真：森久保祥太郎

衣更真緒：梶裕貴

天祥院英智：緑川光

日々樹渉：江口拓也

姫宮桃李：村瀬歩

伏見弓弦：橋本晃太朗

蓮巳敬人：梅原裕一郎

鬼龍紅郎：神尾晋一郎

神崎颯馬：神永圭佑

朔間零：増田俊樹

羽風薫：細貝圭

大神晃牙：小野友樹

乙狩アドニス：羽多野渉

月永レオ：浅沼晋太郎

瀬名泉：伊藤マサミ

朔間凛月：山下大輝

鳴上嵐：北村諒

朱桜司：土田玲央

守沢千秋：帆世雄一

深海奏汰：西山宏太朗

南雲鉄虎：中島ヨシキ

高峯翠：渡辺拓海

仙石忍：新田杏樹

仁兎なずな：米内佑希

天満光：池田純矢

真白友也：比留間俊哉

紫之創：高坂知也

葵ひなた：斉藤壮馬

葵ゆうた：斉藤壮馬

斎宮宗：高橋広樹

影片みか：大須賀純

逆先夏目：野島健児

青葉つむぎ：石川界人

春川宙：山本和臣

三毛縞斑：鳥海浩輔

乱凪砂：諏訪部順一

七種茨：逢坂良太

巴日和：花江夏樹

漣ジュン：内田雄馬

佐賀美陣：樋柴智康

椚章臣：駒田航

(c)Happy Elements K.K／あんスタ！アニメ製作委員会