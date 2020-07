歌手の倉木麻衣らが14日、都内で行われたdTVオリジナル番組『FHIT MUSIC♪ ~倉木麻衣~』の配信記念イベントに出席した。

同番組は、アーティスト本人がフルサイズで歌唱する映像と、その楽曲の歌詞や世界観を基に書き下ろされたドラマが交錯する新感覚番組。今回は倉木の5曲(「きみと恋のままで終われない いつも夢のままじゃいられない」「薔薇色の人生」「渡月橋 ~君 想ふ~」「Secret of my heart」「Love, Day After Tomorrow」がドラマ化された。

この日は、原案で主題歌を担当した倉木をはじめ、主人公・凪子役の川島海荷、凪子の親友・ユリカ役の井上理香子(フェアリーズ)、凪子が思いを寄せていた大輝役の兵頭功海、凪子らの行きつけの居酒屋店員役のTAIHEI(First place)が登壇。倉木は、自身の楽曲が映像化されることについて、「とってもうれしかったです」と笑顔を見せ、「歌詞の世界観をドラマするのはすごいこと。音楽の楽しむ幅を、こういう形で発信できるんだとすごく感動しました」と興奮を伝えた。

完成した作品を観たことに触れ、「『続編は?』というぐらい。とってもすばらしくて、胸がキュンキュンしながら『恋愛したいな』という気持ちになりました」とすっかり魅了された様子。物語の展開を選択できるシステムも楽しんだようで、「歌詞の世界観に寄り添ってドラマが展開しているので、観ていてとっても幸せな気持ちになりましたし、最後の結末が……」とうれしそうに話した。

イベントでは、恋愛にまつわる問題を2択で答えるコーナーがあり、「親友に、自分の彼氏または彼女を『ちょうだい』と言われたらどうしますか?」という質問に対して、Aは「絶対無理」、Bは「ちょっと考えてしまう」という選択肢。これに倉木は「考えちゃいます」と悩み、「親友との関係がどうなっちゃうんだろう……」と決めきれず。また、「片思いだった相手が親友と別れ、告白してきたら?」には「付き合わない」を選び、「親友通して出会ったりするので」と友人思いの一面をうかがわせた。

イベントの締めくくりには、「きみと恋のままで終われない いつも夢のままじゃいられない」「薔薇色の人生」の2曲を生歌で披露。客席側から見守っていた川島は、「本当に楽しませていただきました」「感動して言葉が出てこないです……」と感激をあらわにしていた。