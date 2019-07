パナソニックは3月17日、大阪城公園(大阪府大阪市中央区大阪城)にて、「つながろう、TOKYO 2020 500 Days to Go! ファンランフェスティバル in 大阪城」を開催。2月18日から参加ランナーの募集を開始した。

同イベントでは、ワールドワイドオリンピック・パラリンピックパートナーである同社が、参加者や同社社員とともに大阪から東京2020オリンピック・パラリンピックを応援し、関西における東京2020への機運を高めていく。

当日は、大阪城公園内を楽しく走る「ファンラン」2,020mコース/5kmコース、お楽しみ抽選会(同社製品を含む記念品の抽選会)、他パートナーによるブース展示、ゲストトークショーなどを実施する。

開催日時は、3月17日12時30分~15時予定(受付開始 11時)。会場は大阪城公園 太陽の広場および公園内コース。記録の計測は行わない。制限時間は30分。定員は1,820名で、応募受付開始後、定員になり次第締め切りとなる。参加無料。