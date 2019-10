歌手のMISIAとGReeeeN・HIDEがパーソナリティを務めるニッポン放送『MISIAとGReeeeN HIDEのオールナイトニッポン』が、2019年1月4日(25:00~)に放送されることが決定した。

MISIA

2人は、綾瀬はるかが主演を務めたTBS系ドラマ『義母と娘のブルース』の主題歌「アイノカタチ (feat. HIDE GReeeeN)」でコラボし話題を集めた。

MISIAが同楽曲を含む12曲が収録されたオリジナルアルバム『Life is going on and on』を26日にリリースされることを記念し、今回の放送にいたった。

現在、「アイノカタチ」に掛けて『2018年愛を感じた家族の出来事』というテーマで事前にメールを募集している。番組が1月4日に放送されるため、スタッフが用意した「正月らしいこと」を楽しみながら2人が番組を進行する予定だ。

MISIAは「HIDEさんとの『オールナイトニッポン』! 2人でラジオ出演するのも初めてで、本当に楽しみです」と明かし、「初日の出に負けないくらい縁起のいい『オールナイトニッポン』になること間違いなし!?2人のトークノカタチ、オールナイトニッポンノカタチ、是非お聴きください!」とコメントした。

HIDEは「MISIAさんと、楽曲にまつわることや、あんなことやこんなことまで話させて頂けられればと今からワクワクしてます!」と話した。