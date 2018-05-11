スカーレット・ヨハンソン、クリス・エヴァンスら『アベンジャーズ』出演陣が映画にちなんだタトゥーを入れた。

ロバート・ダウニー・Jrのインスタグラムより(C)BANG Media International

スカーレット（ブラック・ウィドウ）、クリス（キャプテン・アメリカ）、ジェレミー・レナー（ホークアイ）、ロバート・ダウニー・Jr（アイアンマン）、クリス・ヘムズワース（ソー）ら同シリーズ1作目のオリジナルメンバーがおそろいのタトゥーを入れたという。これは今回タトゥーは入れなかったマーク・ラファロ（ハルク）を合わせた6人のオリジナルメンバーのマーベル出演10周年を記念したかたちだ。

ジェレミーはインスタグラムを通して、実際に施術している動画も投稿し、「アベンジャーズ全員にタトゥーを入れる勇気ある男。ジョシュア・ロード。素晴らしい一日だ」と担当したタトゥーアーティスト、ジョシュアに感謝。また、エヴァンスも同様の動画と共に「タトゥーをありがとう、ジョシュア・ロード！僕たち全員と同じタトゥーを自身に入れてくれたことにも。あとはラファロを酔って気絶させるだけだ」とジョークを交えて記した。

一方、ロバートはエンターテイメント・ウィークリーのインタビューでこう答えていた。「オリジナルのアベンジャーズ6人中5人がタトゥーを入れたんだ。そして6人目は僕ら全員にそれを入れてくれたタトゥーアーティスト本人となった。マーク・ラファロを除外させた奴さ。（アベンジャーズ全員がタトゥーを入れるという）アイデアはヨハンソンのものだよ。彼女とエヴァンスがニューヨークで入れたんだ。そして例のジョシュ・ロード、すごい男さ。彼がロサンゼルスに飛んで、僕とレナーに入れてくれた。その後へムズワースを僕らが力ずくで説得して、彼も入れたというわけさ」

(C)BANG Media International