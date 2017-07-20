ポルトガル代表でスペインのレアル・マドリードに所属するクリスティアーノ・ロナウドに、4人目の子供が誕生することがわかった。先月、代理母出産によって双子のエヴァちゃんとマテオ君が誕生したばかりだが、モデルの恋人であるジョルジーナ・ロドリゲスとの間に新たな命を授かったのだという。ジョルジーナにとっては第1子となる。

クリスティアーノ・ロナウドのインスタグラムより(C)BANG Media International

スペインのエル・ムンド紙とのインタビューで、新しく生まれてくる子供を楽しみにしているかどうか尋ねられたロナウドは「そうだね、とても楽しみにしているよ」と答え、以前から噂されていたジョルジーナの妊娠を認めた。

ロナウドには7歳の息子ロナウド・Jrを含む3人の子供たちがいるものの、おむつ交換は得意ではないようだ。スペインのイビザ島のレストランに訪れていたロナウドがおむつ交換をしているのかどうか尋ねられた際、「あまり得意ではないんだけど、がんばってるよ」と答えていたのだという。

また、双子のエヴァちゃんとマテオ君について尋ねられたロナウドは「2人はとても可愛いよ。嬉しくてたまらないね。とても幸せだよ」と語ったそうだ。

ロナウドは自身のフェイスブックで初めて双子の誕生をファンに報告して以来、赤ちゃんたちを抱っこした写真などを同ソーシャルメディア上で公開している。

