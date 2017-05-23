アリアナ・グランデ(C)BANG Media International

現地時間22日22時35分ごろ、英マンチェスターで行われたアリアナ・グランデのコンサートで爆発が発生し、22人が死亡、50人以上が負傷した。テロの可能性があるとして捜査が進められている。

2万1,000人を収容可能なマンチェスター・アリーナで起こったこの爆発後、アリアナはツイッターで「心の底から残念に思っています。言葉が出ません」とコメントを発表した。

現在アリアナは、ベルリン、ポーランド、ドイツ、スイス、フランス、ポルトガル、スペイン、イタリアなどを回るヨーロッパツアーの真っ最中だが、25日に予定されていたロンドン公演の中止、そのほかのヨーロッパ公演も延期することを検討しているとみられている。

複数の関係者がアリアナは「ヒステリック」な状態でパフォーマンスできる状態ではなく、アリアナのチームは警備に関して大きな懸念を示しているとTMZに伝えている。

テリーザ・メイ英首相はこの爆発の被害者を追悼するコメントを表明し、警察はこの爆発をテロ事件として扱っていることを認めた。爆発が起こった同アリーナでは今週テイク・ザットによる3公演が行われる予定だった。

(C)BANG Media International