歌手のレディー・ガガが1日夕方、背中を大胆に露出したセクシー衣装で2年2カ月ぶり9回目の来日を果たした。

今回の来日は2014年8月に行った「ArtRave: The ARTPOP Ballツアー」以来となる来日で、空港にはガガを一目見ようと300人のファンが集結。大歓声の中、新アルバム『ジョアン』のジャケットのトレードマークであるピンクのハットと、背中がざっくりと開いたオールインワンドレスを身にまとったガガが登場すると、泣き出すファンの姿も見られた。

そして、親日家のガガらしく、サインや写真のリクエストに丁寧に応え、「日本に来られて本当にうれしいです! 日本のファンの皆さんの事がとても恋しかったわ。私の新しいアルバム『ジョアン』から新しい曲を皆のために歌うのが本当に楽しみ!」とあいさつ。「アイシテマス、トーキョー。アイシテマス、ジャパン」と伝えた。

ガガは来日中、11月2日の日本テレビ系『スッキリ!!』に生出演するほか、11月4日の日本テレビ系『NEWS ZERO』に初めて生出演し新曲を披露することが予定されている。さらに、11月2日にメディア向けに行われる合同質問会をLINE LIVEで独占生放送することも急きょ決定した。