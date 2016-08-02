『ハリー・ポッター』シリーズの作者J.K.ローリング(C)BANG Media International

『ハリー・ポッター』シリーズの作者J.K.ローリング(51)がこのほど、同シリーズの終了を示唆した。

第1作目『ハリー・ポッターと賢者の石』以来、19年間に渡り『ハリー・ポッター』シリーズを書き続けてきたローリングが、最新舞台作『ハリー・ポッターの呪いの子』がハリーについて筆をとる最後の作品になると発言した。

同舞台作上演初日、ローリングはロンドンのパレス・シアターで「この2幕構成の舞台でハリーはとても大きな旅に出掛けるの。そうね、私たちはもうやり終えたわ」「これは次の世代のことなのよ。だから、そうだってことに気付くのは素晴らしいけど、ハリーはもうやり切ったわ」と話した。

ロンドンで先月30日に上演開始となった本舞台作品だが、31日からは脚本の写しが購入、ダウンロードできるように。第7巻『ハリー・ポッターと死の秘宝』の19年後を舞台とする2幕構成の本作品は、「働き過ぎた」魔法省の職員となったハリーとジニー・ウィーズリーの息子アルバスを中心に描く物語で、大人になったおなじみのロンやハーマイオニーに加え何人かの新キャラクターも登場する。

(C)BANG Media International