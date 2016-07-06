クイーンのブライアン・メイ(C)BANG Media International

クイーンが1981年にリリースした『グレイテスト・ヒッツ』が、イギリス史上最高セールスを誇るアルバムに輝いた。

全英アルバムチャートを毎週発表しているザ・オフィシャル・チャーツ・カンパニーは、チャート開始60周年を記念してアルバム史上トップ60を発表。その中で「ボヘミアン・ラプソディ」や「地獄へ道づれ」などクイーンの代表作が収録された『グレイテスト・ヒッツ』が、発売以来610万枚の売上を記録してトップとなった。

ABBAが1992年に発表した『アバ・ゴールド』が520万枚と続き、同じく520万枚のセールスを誇るビートルズの1967作『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』がスタジオアルバムの1位に輝いている。

4位にランクインしたアデルのセカンドアルバム『21』は2011年の発売からわずか5年で490万枚を売り上げる快挙を成し遂げており、サードアルバム『25』も昨年11月にリリースされたばかりにもかかわらずすでに27位につける勢いぶりだ。そして、オアシスの1995年作『モーニング・グローリー』が470万枚で5位に続いている。

クイーンは『グレイテスト・ヒッツII』も380万枚のセールスで10位にランクインしており、マイケル・ジャクソンも1982年作『スリラー』が420万枚で6位、1987年作『バッド』が390万枚で9位とトップ10圏内に2作品を送り出す人気を見せた。

今回発表されたトップ60の中で最も登場回数が多かったのはロビー・ウィリアムスで、ソロアルバム『アイブ・ビーン・エクスペクティング・ユー』が48位、『スウィング・ホエン・ユーアー・ウィニング』が56位にランクインしたほか、2010年にテイク・ザットに再加入した際に発表した『プログレス』が57位、同グループの『ネヴァー・フォゲット - アルティメット・コレクション』が59位につけた。

ザ・オフィシャル・チャーツ・カンパニーによる英国史上アルバムセールストップ10

1．クイーン『グレイテスト・ヒッツ』

2．ABBA『アバ・ゴールド』

3．ビートルズ『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』

4．アデル『21』

5．オアシス『モーニング・グローリー』

6．マイケル・ジャクソン『スリラー』

7．ピンク・フロイド『狂気』

8．ダイアー・ストレイツ『ブラザーズ・イン・アームス』

9．マイケル・ジャクソン『バッド』

10．クイーン『グレイテスト・ヒッツII』

