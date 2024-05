大阪市此花区のユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)に2017年、映画『ミニオンズ』に登場するキャラクター"ミニオン"をテーマにした世界最大のミニオン・エリアがオープンすることが20日、明らかになった。

ミニオン・エリア 2017年誕生

同エリアには、世界最新のミニオンのライド・アトラクションが誕生。そのほか、イルミネーション・クリエイティブ・マーケティングとのコラボレーションの下、日本オリジナルで開発したショップやフードカート、インタラクティブ・エリアなどもオープンする。

同エリアの場所は、先月末に運営終了となった「バック・トゥ・ザ・フューチャー・ザ・ライド」を含む跡地となる。

USJでは、昨年3月にミニオンが仲間入り。ショップやフードカートなどからなる「ミニオン・プラザ」がオープンし、ミニオンが登場するストリート・ショーもスタートした。パーク内には、ミニオン仮装したゲストの姿が多く見られ、人気を集めている。

※"最新""最大"は、世界3カ所のミニオンあるいはミニオン関連施設における自社調べ。

espicable Me, Minion Made and all related marks and characters are trademarks and copyrights of Universal Studios. Licensed by Universal Studios Licensing LLC. All Rights Reserved. (R) & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment (R) & (C) Universal Studios. All rights reserved.