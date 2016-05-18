ブルックリン・ベッカム(左)とクロエ・グレース・モレッツ(C)BANG Media International

女優のクロエ・グレース・モレッツ(19)が、先日恋人宣言をしていたブルックリン・ベッカム(17)とカップルとして初めてレッドカーペットに登場した。

元サッカー選手のデビッド・ベッカムの息子であるブルックリンは、16日にカリフォルニア州ウェストウッドにあるリージェンシー・ビレッジ・シアターで行われたクロエの最新作『ネイバーズ2: ソロリティー・ライジング』の試写会にサプライズでロンドンから駆け付けた。

クロエはE! オンラインに「もう公になっていることでしょ。受け入れて。本当のことなの。私たちは付き合ってる、それだけよ! 彼はとても優しいし、本当に男らしいの。とても紳士だしね」とコメント。また、ブルックリンの母であるヴィクトリアのことも称えており、「彼女は素敵よ。彼女のやること全てが大好きなの。私たちがお互いに褒め合っているのは間違いないわね」と続けた。

ブルックリンはアレキサンダー・マックイーンのドレスに身を包んだクロエの写真を何枚か取り、クロエが報道陣のインタビューに答えている間は看板の後ろで静かに様子を見守っていたそうだ。

以前に交際、破局報道があった2人は先月になって復縁が報じられており、ブルックリンもクロエと一緒に映った写真をインスタグラムに投稿したりしていた。そしてついに先日、『ウォッチ・ホワット・ハプンズ・ライブ』への出演時、ブルックリンと付き合っているのかと尋ねられたクロエが「そうよ、私たちは付き合っているわ」と認めた。

