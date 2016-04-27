セレブタレントのパリス・ヒルトン(C)BANG Media International

セレブタレントのパリス・ヒルトン(35)が恋人と破局したことがわかった。パリスとスイス人実業家トーマス・グロスが約1年間の交際に終止符を打ったと、Usウィークリー誌が報じている。

パリスが昨年5月のカンヌ国際映画祭で出会ったトーマスのことを「ソウルメイト」と称し、トーマスのためにヨーロッパに移住するほど熱のあげっぷりを見せていたこともあり、今回の破局ニュースは驚きを持って迎えられている。

パリスは以前、「こんなに幸せなことってないわ。彼は名声が嫌いでただ私を求めてくれるの。元彼たちにはいつも意図を感じていたわ。でも、トーマスとは愛だけだってことがわかるの」とトーマスとの関係が今までとは違うと発言していた。

さらに、トーマスとの将来のことも見据えてか、「子供を持つのが待ちきれないわ。2、3人くらい欲しいわね。弟たちや妹と一緒に育つのが大好きだったから、1人だけってことにはならないわね」と結婚して子供がほしいと具体的に発言。「私ってとっても古風だから、子供をもうける前に結婚したいわ」「娘、つまりミニチュアの私がもてたら最高よ。私のように娘をドレスアップできるもの。楽しそう」と話していた。

