ロックバンドのエアロスミスが、2017年に解散ツアーを敢行する可能性があるようだ。

現在68歳のスティーヴン・タイラーが、ローリングストーン誌に「僕は5月から8月までソロの30公演をやるんだ。それから2017年はエアロスミスとしてツアーをするよ。たぶんさよならツアーだね」と告白。「まだオリジナルメンバーでやっているのは僕らと（ザ・ローリング）ストーンズだけだよ。それに感謝しているよ。お別れツアーをやるにしても、スタジオ入りして新作アルバムを作るにしても、僕は楽しみにしているよ」と語った。

またブラッド・ウィットフォードも、最後に盛大なツアーをやることは良いアイデアだと考えているようで、「実際に話し合いをしているんだ。『お別れツアー』って言うような幕を閉じるようなツアーを考えているところなんだ」「たぶん僕らの年齢を考えてだけど。何か起こってしまうだろ。誰かがこれ以上できなくなるようなことがさ。だからゆっくりおじぎをしてありがとうと言うのが良いと思うんだ。優雅に終わりを告げるっていうね」と以前に話していた。

エアロスミスは現在、スティーヴンのソロ活動専念のため、活動休止中だ。

