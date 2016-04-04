ジョージ・クルーニーと妻アマル(C)BANG Media International

俳優のジョージ・クルーニーと妻アマルには、1週間以上別々に過ごさないというルールがあるそうだ。

2014年9月に挙式した後も、ジョージは映画界で、アマルは人権派弁護士としてそれぞれ世界をまたにかけて活躍しているが、何をしていようとも1週間たったら会うようにと2人の間で決めているのだそうで、ジョージはハロー！誌に「僕たちには1週間以上は離れないっていうルールがあるんだ。それにソーシャルメディアを通じて連絡を取ったりして、世界のどこにいても連絡を欠かさないようにしているんだよ」と話した。

そして、「僕たちは今、ロンドンにも家を持っていて、一緒に過ごすにも僕が映画に向けて執筆や本読みをするにも簡単なんだ。それかコモ湖に行ったりもするし、僕が俳優業のためのミーティングがある時や友達に会いに行く時はロサンゼルスで過ごすよ」と明かし、「計画はちゃんとしなくちゃいけないけど、僕たちの間ではけっこううまくいっているんだ」と続けた。

またジョージはアマルの好きなところについて、その自然美はもちろんのこと、知的さも同等に魅力的だと話している。以前には独身貴族で有名だったジョージだが、アマルには会った瞬間から結婚したいと思ったそうで、「彼女のすべてが魅力的だったね。何よりもその知的さだよ。あんなに多くの議論をした相手はほかにいないよ。彼女は美しくてエレガントで、人生を共に過ごしたいと思った相手だよ。僕はラッキーな男さ。あんなに優雅でさらに素晴らしいユーモアを兼ね備えた女性に出会えるなんて想像したこともなかったよ。僕たちにはとても強いつながりがあるし、彼女は素晴らしい活動をしている類まれな女性さ」と妻を絶賛した。

