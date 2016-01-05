ヘイリー･ボールドウィンとのキス写真を公開したジャスティン･ビーバー(C)BANG Media International

カナダ出身のポップス・R＆Bシンガーのジャスティン・ビーバー(21)が、熱愛がうわさされていたヘイリー・ボールドウィン(18)とのキス写真をInstagramで公開した。

大みそかに参加したサン・バルテルミ島でのリッキー・アキヴァ主催のパーティーでキスしていたところを目撃され、熱愛説に拍車がかかっていた2人。このほどジャスティンが、キャプションなしではあるものの情熱的なキスを交わしている2人の写真をInstagramで公開することで、交際を認めたと見られている。

200人が参加したといわれる大みそかのパーティーの後には、ヘイリーもInstagramに、ジャスティンの背後から腕を回して首にキスしているモノクロ写真を公開しており、交際をほのめかしていた。

そんな中、ヘイリーは昔の破天荒な行動を改めたジャスティンを称賛するコメントを先月していたばかりだった。「この1年、ジャスティンは人生の中でたくさんの大きな挑戦をしたわよ。彼は本当にいい人だし、そういう部分はみんなは知らないと思うの。ジャスティンは本当の自分がどういう人物なのかをみんなに知らせようとしているのよ」「ジャスティンは私が知っている中で、最も気をかけてくれて謙虚な人の1人よ」などと語っていた。

2014年に逮捕されたり世間を騒がせていたジャスティンだったが、昨年は生まれ変わったと主張しており、前向きな状態を維持するために「神との関係」があると発言していた。

(C)BANG Media International