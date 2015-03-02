『ブレードランナー』続編への出演が決定したハリソン・フォード (C)BANG Media International

米俳優のハリソン・フォードが、映画『ブレードランナー』の続編に出演することが明らかになった。

ハンプトン・ファンチャーとマイケル・グリーンがタッグを組んで脚本を書き上げ、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督がメガホンを取る本作で、ハリソンは1982年のオリジナル版で演じたリック・デッカード役を務めるという。

プロデューサーのアンドリュー・コソーヴとブロデリック・ジョンソンは「『プリズナーズ』で共に仕事をした才能あふれるドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の新たな挑戦にハリソンが参加してくれることをとても誇りに思います」という共同声明を発表。オリジナル作品で監督を務めたリドリー・スコットもコソーヴやブロデリックらと共にプロデュースに関わると伝えられている。

また、この声明文には「脚本家のハンプトンとマイケル、それにリドリー・スコットは、世界中で最も愛されている作品の続編を作り上げました。こんな素晴らしい製作チームと仕事していくことに、これ以上ないほど感激しています」と追記されている。

オリジナル作品から30年以上の時を経て製作される『ブレードランナー』続編では、ハリソン演じるキャラクターの捜索に焦点が当てられるという。スコットは昨年あるインタビューの中で「ハリソンはこの作品の中でとても重要な役なんだけど、今回は彼を探し出すというストーリーなんだ。だからハリソンが登場するのは第3幕くらいになるよ」と語っていた。

