ミシェル・オバマ大統領夫人が、イスラム嫌悪を助長させるとして批判を受けているクリント・イーストウッド監督の映画『アメリカン・スナイパー』を擁護している。

『アメリカン・スナイパー』は、イラク戦争中に160人以上の反乱軍を射殺した海軍兵士クリス・カイルの姿を描いているが、本作が暴力行為を美化し、イスラム嫌悪を助長させるとして批判が拡大。オバマ大統領夫人は、本作が「感情に訴えるストーリーを伝えるもの」と擁護した。オバマ夫人は、ワシントンで行われた映画業界のイベントで次のように語っている。

「批判があることを知っている一方で、私は過去数年に直接軍人の家族の皆さんから聞いてきた多くの感情に触れている作品であると感じています。私は我が国が、退役軍人の皆さんの帰りをコミュニティのひとつとして歓迎できるようになることを願います」

そんな中、本作の脚本家兼プロデューサーを務めたジェイソン・ホールは先日、カイル役を演じたブラッドリー・クーパーがその役作りのために1日8,000カロリーを摂取していたことを明かしていた。「ブラッドリーは55分ごとかなんかで食べてたよ。たぶん1日8,000カロリーくらいだったと思うね。数カ月の間、1日4時間位トレーニングをしていた。ブラッドリーは、ホルモン剤とかステロイドなどを使わずに、自然に体作りをすると決めていたからね」

