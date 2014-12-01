吉本興業によるアイドル専門チャンネル「Kawaiian TV」が1日、開局を迎え、沖縄県宜野湾市のカワイイアン･ティービー本社で行われた記者会見に、NMB48の山本彩、渡辺美優紀、Rev. from DVLの橋本環奈らが出席した。

「Kawaiian TV」は、"見せすぎアイドルチャンネル"をコンセプトにアイドルたちの魅力を発信する、CS放送のスカパー!プレミアムサービスの新チャンネル。記者会見では、看板番組『Kawaiian くらびぃー!』(毎週月～金曜18:00～20:00)で日替わりMCを務めるNMB48、Rev. from DVL、GALETTe、SO．ON projectのメンバーが意気込みを語った。

NMB48の渡辺は「はいさいパワー、シーサーパワーで頑張りたい!」と笑顔で語り、山本は、先日都内で行われた記者会見で"ローション相撲"に挑戦したいと言ったことについて「ひやひやしています」とコメント。衣装を聞かれると、「それなりの面積の生地をまとって。ふんどしでも十分じゃないですか!?」と答え、対戦したい相手として「(次長課長の)河本さん」を挙げた。

山本はまた、首里城を訪れた時のことを「首里城のマネをして楽しかった」と振り返り、司会のガレッジセールに催促され、「首里城!」とポーズを披露。その度胸を褒められると、「ハートだけは強い方です」と頼もしさを見せた。さらに、「『Kawaiian TV』と言えばアイドル、アイドルと言えば『Kawaiian TV』となっていけるよう、私たちも代表として頑張っていきたい。これでアイドルの枠が広がれば」と力強く語った。

そして、Rev. from DVLの秋山美穂は「見ているみなさんとの一体感を大切にしたい」とコメント。橋本環奈も「"Rev.ハウス"みたいな、見ている方も"Rev.ハウス"にいるような感じで、今日はオムライスねって決めたら、ファンの方にもオムライスを作ってもらって、一緒にいただきますって」とイメージを伝えると、NMB48の山本が「ローション相撲って言ったのが恥ずかしい」と反応し、笑いが起きた。

意気込みを語る山本彩 「首里城!」ポーズを披露 橋本環奈擁するRev. from DVL

会見では、先日発表されたアイドルオーディション「THE Kawaiian GRAND PRIX」に加え、フジテレビの特別番組企画『第一回 年に一度!フジテレビで歌えるコンテスト』(仮)と連動したオーディション企画、沖縄のローカルアイドルを発掘する「ちゅらドルオーディション2015」の開催も発表された。