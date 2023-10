エグジットチューンズから3日、「EXIT TUNES PRESENTS Vocalospace feat.初音ミク」がリリースされた。同タイトルはシリーズ11作連続オリコントップ10入りを果たしているNo.1ボカロコンピレーションアルバムの最新作で、シリーズ初となる完全予約限定生産盤と通常盤の二形態での発売となっている。

「EXIT TUNES PRESENTS Vocalospace feat.初音ミク」完全予約限定生産盤 こちらは通常盤

「EXIT TUNES PRESENTS Vocalospace feat.初音ミク」は、動画共有サイトにて300万再生超を記録している「脳漿炸裂ガール」、100万再生超の「妄想税」、踊ってみたでも人気の「+♂(プラス男子)」をはじめ、ひとしずく×やま△による大人気「Bad ∞ End ∞ Nightシリーズ」の最終章となる「EveR ∞ LastinG ∞ NighT」など、最新&人気ボカロミュージックを全18曲収録。

ジャケットは本シリーズにてオリコン1位を獲得した「EXIT TUNES PRESENTS Vocalogenesis feat.初音ミク」のジャケットをはじめ、人気クリエイター集団「supercell」の一員としても活躍中のイラストレーター・三輪士郎による描き下ろしイラストが飾る。

なお、完全予約限定生産盤には、三輪士郎、左、redjuice、かんざきひろといった人気イラストレーターによるVOCALOIDイラストを多数掲載した150ページ超の画集が同梱される。

完全予約限定生産盤には150ページ超の画集が収録されている

さらに特典として、完全予約限定生産盤は「はちゅねミク」の生みの親としても有名なイラストレーター・雪乃たまごが描いたラバーストラップを封入。また、通常盤にはYおじさん、三月八日、えろ豆、午前4時の描き下ろしイラストによる「初音ミク ラバーストラップ」(全4種)がランダムで1種封入される。加えて、購入者を対象に店頭にてB2ポスタープレゼントも数量限定で用意されている。

No. 曲名 / アーティスト名 01 妄想税 / DECO*27 feat. 初音ミク 02 +♂(プラス男子) / ギガP feat. 鏡音レン 03 EveR ∞ LastinG ∞ NighT / ひとしずく×やま△ feat. 初音ミク、鏡音リン・レン、巡音ルカ、KAITO、MEIKO、GUMI、神威がくぽ 04 脳漿炸裂ガール / れるりり feat. 初音ミク、GUMI 05 ココロハコブネ / Neru feat. 鏡音レン、鏡音リン 06 告白予行練習 / HoneyWorks feat. GUMI 07 イグジスタンス / スズム feat. GUMI、鏡音レン 08 世ツ討ち横丁(single edit) / yuukiss feat. KAITO 09 うちゅーの☆ふぁんたじー / ふわりP feat. GUMI's 10 デリヘル呼んだら君が来た / ナナホシ管弦楽団 feat. 初音ミク、IA 11 十六夜シーイング / Last Note. 12 存在証明 / sizimi feat. 初音ミク 13 嘘とぬいぐるみ / Dixie Flatline feat. MAYU 14 あのタイムトンネルを抜けて。 / スズム feat. 鏡音レン 15 Leia / ゆよゆっぺ feat. 巡音ルカ 16 自傷無色 / ねこぼーろ feat. 初音ミク 17 タイム真心 / おにゅうP feat. 初音ミク BONUS TRACK 18 Nostalogic (MEIKO-SAN mix) / yuukiss feat. MEIKO

タイトル EXIT TUNES PRESENTS Vocalospace feat.初音ミク アーティスト V.A. 発売日 2014年9月3日 品番 完全予約限定生産盤 / QWCE-00383

通常盤 / QWCE-00366 価格(税別) 完全予約限定生産盤 / 3,980円

通常盤 / 2,000円 発売元 EXIT TUNES 販売元 ポニーキャニオン

(C)Crypton Future Media, INC. www.piapro.net (C)INTERNET Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED (C)1st PLACE Co.,Ltd. (C)EXIT TUNES