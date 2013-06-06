元モデルで、ボートレーサーの芦村幸香の密着ドキュメンタリー番組『ビューティフル･ドリーマー 第10回芦村幸香編』(スカパー! 681ch)が、15日22:30～23:00に放送される。

ボートレーサーの芦村幸香選手

同番組は、女子ボートレーサーたちの夢を叶える番組。「親孝行がしたい」「アクション女優になりたい」「到達困難なパワースポットに行ってみたい」といった願望が叶うまでの過程を密着している。第10回では、芦村が抱いていた夢「野生のイルカと泳ぐ」を叶えるべく、南の島へと向かう。

限られた日程の中、イルカに会うために奔走するものの、船を出すのも慎重になるほどの悪天候に見舞われる。大しけの波に翻弄され、普段はモーターボートを乗りこなす彼女も船酔い状態に。波瀾万丈の道中を経て、芦村は野生のイルカと泳ぐことができたのか。第10回ではその結末が明かされる。

芦村は、10代の頃に東京･原宿でスカウトされモデルデビュー。その後、幼少期から憧れていたボートレーサーに挑戦することを決心し、養成所･やまと学校の入学試験を3度受けるも不合格。諦めずに2年がかりで合格し、2011年11月18日下関でデビュー。161走目で初勝利を挙げた。

今回の前編にあたる第9回は、7日22:00～22:30(スカパー!681ch)などで再放送される。