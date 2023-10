今週、ゲームは『アイドルマスター シャイニーフェスタ』の3作が一挙発売。このほか『マブラヴ』『マブラヴ オルタネイティブ』『ZONE OF THE ENDERS HD EDITION』『AKB48+Me』もショップにならんでいる。映像作品では『ソードアート・オンライン』第1巻や『七森中♪うたがっせん』『ストライクウィッチーズ 劇場版』が、CDは茅原実里、花澤香菜、Kalafinaの新譜ほかがリリース。フィギュア&模型ではアルターの「めんま」や「MG イージスガンダム」が登場している。

『アイドルマスター シャイニーフェスタ』の3作が一挙発売

バンダイナムコゲームスから25日、プレイステーション・ポータブル専用ソフト『アイドルマスター シャイニーフェスタ ハニー サウンド』『アイドルマスター シャイニーフェスタ ファンキー ノート』『アイドルマスター シャイニーフェスタ グルーヴィー チューン』が一挙発売された。プレイヤーはアイドルたちのプロデューサーとなり、3つのユニットに分かれて南の島にあるリゾートで開催される音楽祭(フェスタ)に参加し、頂点を目指すというリズムゲーム。

なお、『ハニー サウンド』は天海春香、如月千早、三浦あずさ、秋月律子、『ファンキー ノート』には高槻やよい、我那覇響、水瀬伊織、双海亜美・真美、『グルーヴィー チューン』は星井美希、菊地真、萩原雪歩、四条貴音が登場。今作は従来のステージに加えて、「アニメ」「バンド」「お芝居」などの新しいシチュエーションをCGムービーで堪能でき、新曲「MUSIC♪」をはじめ、ゲーム・アニメ・CDに収録されたアイマス曲ももちろん収録。さらにパッケージごとに展開の異なる新作アニメをまるまる1話収録している。

メーカー希望小売価格はUMD版が各5,980円、ダウンロード版が各5,380円。

『アイドルマスター シャイニーフェスタ ハニー サウンド』 『アイドルマスター シャイニーフェスタ ファンキー ノート』 『アイドルマスター シャイニーフェスタ グルーヴィー チューン』

5pb.からは25日、プレイステーション 3専用ソフト『マブラヴ』と『マブラヴ オルタネイティブ』が発売された。『マブラヴ』は2003年にPCゲームとして登場した超王道学園アドベンチャーで、プレイヤーは主人公の白銀武となり、クラスメイトたちと心の交流を重ねていく。また、アンリミテッドと呼ばれる並行世界も描かれ、壮大な物語が用意されている。『マブラヴ オルタネイティブ』は、その並行世界をメインストーリーとした続編(あいとゆうきのおとぎばなし)で、多数の人型メカ(戦術機)と敵・BETAとの戦いが描かれる。なお、それぞれに限定版が用意されており、「専用ケース入りオリジナルピンズ10種」とソフトを「特製スリーブ」にセット。メーカー希望小売価格は限定版が各8,190円、通常版が6,090円。

『マブラヴ』限定版 『マブラヴ オルタネイティブ』限定版 『マブラヴ』通常版 『マブラヴ オルタネイティブ』通常版

コナミデジタルエンタテインメントから25日、プレイステーション 3ならびにXbox 360専用ソフト『ZONE OF THE ENDERS HD EDITION』が発売された。2001年3月にプレイステーション2用ソフトとして登場した、「メタルギア」シリーズの小島秀夫プロデュース作品をHD化したもの。オービタルフレームと呼ばれる高機動人型ロボットを操って戦うHD(はいだら)級HS(ハイスピード)ロボットアクションとなっている。なお、ブックレット3冊とCD「ZONE OF THE ENDERS ReBOOT EDITION」が同梱される限定版・PREMIUM PACKAGEも用意。プレイステーション 3版には『メタルギア ライジング リベンジェンス』体験版/プレミアム映像 DLコードが、Xbox 360版にはHD(はいだら)-NIGHT プレミアム映像DLコードが合わせて同梱されている。メーカー希望小売価格はPREMIUM PACKAGEが各8,980円、通常版が各3,980円。

『ZONE OF THE ENDERS HD EDITION』PREMIUM PACKAGE こちらは通常版

角川ゲームスから25日、ニンテンドー3DS専用ソフト『AKB48+Me』が発売。プレイヤーはAKB48の選抜メンバーを目指しながら、選抜総選挙やじゃんけん大会などを楽しめるAKB48なりきりゲーム(アイドル育成シミュレーション)。Miiとなったメンバーとライブ共演したり、ダンスモードで自分好みにメンバーをカスタマイズして、夢のチーム編成を実現することもできる。メーカー希望小売価格はパッケージ版、ダウンロード版ともに5,670円。