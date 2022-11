Paper #9.1, “Scalable Ultrahigh Voltage SiC Superjunction Device Technologies for Power Electronics Applications,” R. Ghandi et al, GE/RPI

パワーMOSFET、IGBT、SiCスイッチ/ダイオードなどといったパワー半導体は、船舶、鉄道、エネルギー、およびその他の大規模アプリケーションで使用される電気モータードライブおよび電力変換システムの基盤である。

これらの半導体のスイッチング損失と伝導損失のために、電力変換システムは低いスイッチング周波数に制限されてきた。それらのデバイスがより高い周波数で動作することができれば、そのようなアプリケーション用に、より小さく、より効率的で、より高電圧で低コストのシステムを開発できる。General Electric(GE)の研究者が率いるチームは、超高エネルギー(MeV)イオン注入技術によって形成されたSiCスーパージャンクションMOSFETとダイオードについて報告する。

これにより、SiCユニポーラまたは理論上の限界を下回る特定のオン抵抗を持つデバイスが実現し、損失が減少する。GEの研究者は、2kV SiCスーパージャンクション PiNダイオードと、3.8kV SiCスーパージャンクションJBS(ジャンクション・バリア・ショットキー)ダイオードを構築することにより、この技術を実証した。これらのデバイスは、パワーエレクトロニクスアプリケーション向けの3~20kVスイッチの将来の実現に向けたスケーラブルな道筋を示すものだという。

Paper #11.6, “415/610GHz fT/fMAX SiGe HBTs Integrated in a 45nm PDSOI BiCMOS Process,” V. Jain et al, GlobalFoundries

GlobalFoundries(GF)の研究者たちは、45nm BiCMOSプロセスによるSiGeヘテロ接合バイポーラトランジスタ(HBT)について報告を行う。SOI技術のHBTでこれまでに報告された最高のFmax(発振周波数)を達成したという。

リングオシレータテスト回路では、1段あたりのゲート遅延は1.76psで、これもBiCMOSデバイスの新記録だという。また、カスコードパワーセル測定(アンプ測定)では、100GHzで18dBを超えるゲインが示された。この技術は、SiGe HBT、高速CMOS、低損失パッシブデバイスを単一のプラットフォームにモノリシックに統合し、5G/6G通信、衛星通信、サブTHzセンシング、車載レーダーなどの高周波アプリケーションに有望だとしている。

Paper #30.8, “Novel All-Around Diamond Integration with GaN HEMTs Demonstrating Highly Efficient Device Cooling,” R. Soman et al, Stanford Univ./Univ. Bristol/UC Santa Barbara/Georgia Inst. of Technology/Univ. Maryland