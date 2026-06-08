日本の宇宙開発にとって大きなマイルストーンとなるH3ロケット6号機(30形態試験機)の打ち上げが、いよいよ実施される。打ち上げの日時は、6月10日の9時53分59秒。しかし天気予報が最悪レベルでひどく、おそらく延期になるような気はするのだが、筆者は6月7日の夕方、種子島入り。これから、現地レポートを随時お届けしていきたい。

6月7日18時ころの種子島宇宙センター

同機は、H3ロケットでは初となる30形態。最大の特徴は、固体ロケットブースタ「SRB-3」なしでの打ち上げであるということだ。日本の大型液体ロケットは、当初から一貫して液体メインエンジン+固体ブースタというスタイルを採用しており、ブースタなしというのは、その半世紀の歴史の中で初だ。

30形態については、すでに過去記事で詳しく説明している。今回の打ち上げやミッションについて、より深く知りたい人は、そちらも参照して欲しい。

もうひとつの注目点は、8号機の打ち上げ失敗後の飛行再開フライト(RTF: Return To Flight)であるということだ。H3ロケットはすでに、7機の打ち上げで2回失敗しており、それが3回となれば、さすがに印象が悪すぎる。今後の商業打ち上げ獲得も見据えると、もう失敗は許されない。

新形態の初飛行と、飛行再開のフライト。二重にプレッシャーがかかる状況であり、JAXAの有田誠・H3ロケットプロジェクトマネージャは5月13日の記者説明会において、「ハードルが倍くらい高くなった」と述べていた。日本の宇宙開発にとっては、大きなマイルストーンであると同時に、正念場でもある。

ただ冒頭でも述べたように、現時点で気がかりなのは射場の天候。こればかりはどうしようもないのだが、本日8日14時から打ち上げ前ブリーフィングが開催されるので、そこで発表される最新情報に注意しよう。