宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、H3ロケット6号機(30形態試験機)の打上げ日を6月10日に決定した。打上げの予定時間帯は9時53分59秒～11時52分46秒で、予備期間は6月11日～同月30日。種子島宇宙センター 大型ロケット発射場から打上げる。

6号機では「ロケット性能確認用ペイロード」(VEP-5)を搭載してH3ロケット30形態の飛行実証を行うとともに、小型副衛星6基(PETREL、STARS-X、BRO-22、VERTECS、HORN-L、HORN-R)の軌道投入も行う予定だ。

H3ロケットには大きく分けて3つのバリエーションがあり、そのなかで30形態は第1段の液体燃料エンジン「LE-9」を3基に増強し、固体ロケットブースター(SRB-3)を使わずに離昇・飛行する点が、これまでのH3ロケットとの大きな違い。日本の大型ロケットとして前例のないスタイルであり、H3ロケットを低コストで打ち上げるための“切り札”とも位置づけられる。

なお、2025年12月のH3ロケット8号機打ち上げ失敗については、衛星搭載アダプタ(PSS)の製造不備による部材の剥離が主要因であることが突き止められている。JAXAでは、この問題に対処したPSSを今回の6号機に載せ、PSSの歪みや荷重など、失敗した8号機のテレメトリデータでは直接確認できなかった項目を追加のフライトデータで取得。8号機打ち上げ失敗の原因究明結果の裏付けを進めることにしている。